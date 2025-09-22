Narkotik olaylarıyla anılan 'Kore Mahallesi'nde dönüşüm için ilk adım

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ve narkotik olaylarıyla sıkça anılan ve ' Kore Mahallesi' olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi'nde, dönüşüm için ilk adım atıldı. Mahalledeki metruk binaların yıkımına başlanırken, 'zula' olarak tabir edilen duvarlarda da sıva işlemi yapıldı. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, "Yeni nesli, eski neslin hastalıklarından kurtaracağız. Kore Mahallesi, bizim için bir pilot nokta, çalışma yerimiz" dedi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi, ilçede pilot bölge olarak belirledikleri, vatandaşlarca 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında mahalledeki metruk binaların yıkımına başlanırken, 'zula' olarak tabir edilen duvarlarda da sıva işlemi yapıldı. 10 metruk binanın yıkıldığı, duvar yazılarının da silindiği mahalleye gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı çalışmaları inceledi.

'KORKACAĞIMIZ, ÇEKİNECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK'

Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, "Özellikle bu mahalleyle ilgili kötü alışkanlıklar anlamında, bağımlılıkla ilgili, insanlarımızı rahatsız eden konularla ilgili biz işimizi zaten yapıyoruz. Bu konuyla ilgili yüzde 633 düzeyinde daha fazla bu mahalledeyiz. Burada nerede bir metruk bina varsa, hepsini tek tek yıkacağız. Nerede bir duvar zulası varsa, tuğlalardan oluşturulmuş, adeta dükkan rafı gibi oluşturulmuş nerede bir zula varsa, sokak üstlerinde bunları sıvayacağız. Nerede bir ahlaksız ve toplumun rencide olacağı yazı varsa bunların her birini beyaz sayfa açma adına sileceğiz, sildireceğiz. Hep beraber, Çorlu Belediyesi ile beraber, burada daha yakın duracağız, daha içinde olacağız. Korkacağımız, çekineceğimiz hiçbir şey yok. Memleketin birçok yerinde çalışmış ve buradaki Roman kardeşlerimizi, evlatlarımızı, kızlarımızı görmüş bir insan olarak çekinecek, korkulacak, ulaşılamayacak bir yer olmadığını, gayet rahat bilen bir insan olarak söylüyorum. Tüm arkadaşlarımızla beraber en az ayda bir defa böyle sosyal temas, sosyal dokunuş yapmak üzere burada olacağız. O aradaki süreç içerisinde çalışmalarımızı ölçeceğiz, tartacağız, değerlendireceğiz" dedi.

'2026'DA KORE MAHALLESİ BAŞKA ŞEKİLDE ANILACAK'

Turanlı, "İnşallah 2026'da Kore Mahallesi başka şekilde anılacak. Burasının ismi başka şekilde konuşulacak. Bu çocuklara dokunacağız, yardımcı olacağız. Gerçekçi analizler yaparak, sahada gerçekçi tespitler yaparak, bütün rakamları da bilinmesi gereken kişilere, makamlara arz edeceğiz. İddiamız var; bu iddiamızla ilgili bu çocuklar, benim en büyük destekçim. Bu mahallede en az 50 tane, bizzat, yakinen tanıdığım ve kahve toplantıları yaptığım, onları misafir ettiğim çocuklar var. Bu çocuklarla beraber bu işleri aşacağız. Yeni nesli, eski neslin hastalıklarından kurtaracağız. Kore Mahallesi, bizim için bir pilot nokta, çalışma yerimiz. Onun için pek yakında da yine projesini bitirmiş olduğumuz karakolumuzu mahallenin hemen yanı başına, sıfır noktasına en kısa sürede kuracağız, inşa edeceğiz. Ama bundan önce bir konteyner nokta olarak önümüzdeki hafta oraya yerleşmiş olacağız. Sabah akşam, kesintisiz burada olacak arkadaşlarımız var. Zaten biz buradayız ama daha görünür olacağız. İnşallah Tekirdağ, bu kötü algısından, kötü söylemden, bu çocukları kötü isnatlardan korunmasıyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalarımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, daha sıkı fıkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz daha sıkı fıkı bir şekilde bu sahaya müdahale edeceğiz. Allah işimizi rast getirsin, duamız budur" diye konuştu.

'KABA KUVVETLE OLACAK BİR ŞEY DEĞİL'

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da "Emniyet müdürlüğümüz yakın zamanda burada özellikle uyuşturucuyla mücadele güvenliği sağlamak üzerine bir operasyon yaptı ve şimdi de yine emniyet müdürlüğümüz ve çalışma arkadaşlarımız, bir çalışma yapıyor. Hikayemiz sadece aslında binaları yıkmak üzerine değil; beraberce mahallede daha iyi şartların vatandaşlarımız için sağlanmasına yönelik bir gayret var. Ümit ederim bu iş birliği sürekli olarak devam eder, hepimiz hemşehrilerimizden daha iyi şartlarda yaşamasını arzu ediyoruz. Sadece kaba kuvvetle olacak bir şey değil. Beraberce eğitimi ile ilgilenmek hem sosyal desteği ile ilgilenmek hem iş imkanları ile ilgilenmek lazım. Her biri ülkemizin vatandaşları. Evlatlarımız için ne istiyorsak, buradaki evlatlar için aynı şeyi istemeliyiz. Bu anlamda da özellikle emniyet müdürümüze ve kaymakam beye teşekkür ediyorum" dedi.

'METRUK OLAN EVLER YIKILACAK'

Öz Çorlulular Roman Derneği Başkanı Bahattin Pektaş, "Bugün Çorlu Kore Mahallesi'nde metruk olan evler yıkılacak. Başta Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzden, Çorlu Emniyet Müdürümüzden Allah razı olsun. Bizlere böyle güç ve kuvvet verdiler, mahallemizi düzeltecekler Allah'ın izniyle" diye konuştu. Diğer yandan mahallede yakalanan yabancı uyruklu 1 kişi de sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.