Narin Güran, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı

DİYARBAKIR'da geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran, öldürülmesinin yıl dönümünde mezarı başında ailesi tarafından anıldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İSTİNAF CEZALARI ONADI, DOSYA YARGITAY'DA

Tutuklu sanıkların avukatları, şikayetçi sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda; mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Oy çokluğu ile alınan karara mahkeme başkanı, gerekçelerini sıralayarak şerh koydu. Mahkeme başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme başkanı, anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin'i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin davada cezaların onanmasına yönelik tebliğname hazırladı. Tebliğname, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Tebliğnamede, sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen müebbet hapis cezalarının onanması talep edildi. 'Suç delillerini yok etmek' suçundan ceza alan sanık Nevzat Bahtiyar hakkındaki kararın da hukuka uygun olduğu belirtilerek, bu kararın onanması istendi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek kesin kararını verecek.

CİNAYETİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ

Narin Güran'ın katledilmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Güran ailesi ve yakınları Narin'in mezarı başında anma programı düzenledi. Narin'in mezarı başında Kürtçe ağıtlar yakıldı, mevlit okutuldu. Gelenler Narin mezarına karanfil bırakarak dua etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve beraberindekiler de mezarlığa gelerek Narin'in kabri başında dua etti. Ailesi tarafından, Narin'in kaybolduğu saatler ve avukatlarının iyileştirdiği görüntülerde belirtilen saat ve yerleri içeren dövizler, kaybolduğu patikada belirli noktalara konularak süreç anlatıldı.

'İNSANLIĞIMIZDAN UTANDIĞIMIZ BİR GÜN YAŞADIK'

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tam 1 yıl önce minik meleğimizi kaybettik ve insanlığımızdan adeta utandığımız bir gün yaşadık. Bizler Narin için, adaletin sağlanması için hukuki mücadelemizi halen sürdürüyoruz. Ama maalesef ki endişemiz o ki yaşanabilecek hukuksuz bir sonucun başka adaletsizliklere de sebebiyet vermemesi için bizler mücadelemizi sürdürüyoruz. Narin'i dereye gömenin, cansız bedenine temas edenin sözü ile adaletin sağlanamayacağını biliyoruz. Bu kişinin bugüne kadar verdiği hiçbir ifade, hiçbir maddi delille, dijital delillerle doğrulanmamıştır. Bizler aşama aşama bu gerçeğe ulaşmak, Narin davasının karanlıkta kalmaması için her şeyi yaptık. Bütün detaylara inmeye çalıştık. Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerini didik didik ettik. Anne ve amcanın telefon imajlarını inceledik. Gerçekten de rutin bir hareket. Yani olay günü, cinayetin işlendiği gün bir amcanın telefonunda faturanın ödendiğini, altın fiyatlarının takip edildiğini, rutin bir hayat sürdürdüğünü görüyoruz. Bir annenin telefonunda oyun oynandığı, müzik dinlendiğini görüyoruz. Hangi aile üyesi bu kadar rahat davranabilir ki? Vicdana sığacak bir delil ortaya çıkıp hüküm verildiğinde o zaman adalet sağlanır. Biz karanlığı, ailenin aleyhine yorumlayarak, 'katili kendi aranızda arayın' anlayışıyla bir sonuca varamayız. Devletin yükümlülüğü Narin'in gerçek katiline ulaşma, somut vicdana uygun delilleri ortaya çıkarıp herkesin vicdanını tatmin edecek bir sonuca ulaşmak. Zaten aile henüz savunma hakkı dahi tanınmadan, soruşturma gizliyken topyekun bir linçe maruz kaldı. Sosyal medyanın, medyanın linçine maruz kaldı. Çok kritik bir söz söylenerek, 'Narin görmemesi gereken bir şey gördü' diye cinayet işlendiği hikayesi ileri sürülerek bu hikayenin arkası ardı bitmez senaryolarla aile linç edildi maalesef. Bizler bugün, Yüksel Güran'ın kızının toprağına dokunması ve bu mezarın başında olması gerektiğini düşünüyorduk. Maalesef şu an demir parmaklıklar arkasında. Yüksel ve ailesi masumdur ve bu masumiyetin ispatı için mücadelemiz devam ediyor. Cansız bedene dokunanın sözüne itimat edilmez. Adaletin bir an önce tecellisi için ve Narin'imizin ruhunun huzura kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

'TAVŞANTEPE'YE GELMEYENLER BİNLERCE YORUMLA AİLEYİ KATİL SAYDILAR'

Narin'in babası Arif Güran da acısının 1 yıl önceki acıyla aynı olduğunu belirterek, "Bugün kızımın yıl dönümü. Bir yıl nasıl geçtiğini, zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim. Tam 1 yıl geçti ve bu 1 yıl içinde acım hala da bugün gibi devam ediyor. Bugün burada Tavşantepe'de bir zulüm var. Sadece evlerinde kahve içerek, yorum yazarak, konuşarak bu zulme ortak olunmuyor. Türkiye'deki bütün topluma sesleniyorum. Bu zulme sessiz kalmayın. 8 yaşındaki kızım katledildi vahşice. ve bu süreçte medyanın ne kadar aktarımı olsa bile stüdyolardaki medyacılar, taraf alarak konuştu. Saatlerce, günlerce, aylarca buraya, Tavşantepe'ye hiç gelmeyen insanlar binlerce yorum yaparak bir aileyi katil saydılar. Eğer katil bu aile ise bu ailenin kökünü alın. Bu ailenin kökünü bitirin. Eğer katil aile değilse bu zulmü de bitirin artık" dedi.

Gerçek bir yargılama talep ettiklerini belirten Arif Güran, "Kayırma istemiyoruz. Bizim bugün buraya toplanmamızın tek sebebi adalet istiyoruz. Bizi aklamayın. Ne bildiysek onu söyledik. Bu kadar art niyet olur mu? Toplum nezaretinde Güran ailesini yok ettiniz. Eğer Güran ailesi yapmışsa yok olsun. Yedi kat yerin dibine girsin. Yapmadıysa bunun vebalini kim verecek? Bugün o annenin cezaevindeki vebalini kim verecek? O amcanın, o abisinin vebalini kim verecek? Ama nedir? Biz çabuk unutuyoruz. Yarın öbür gün herkes unutacak, herkes gidecek. ve biz unutmayacağız, mücadele edeceğiz. Ölene kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Üs bölgesine ait iyileştirilmiş kamera görüntülerinde kızının ilk göründüğü yer ile Nevzat Bahtiyarı'ın önünü kestiği yerin hepsinin tespitli olduğunu söyleyen Güran, "Sadece tek tarafa bakmayın. Zulme alkış çalmayın" ifadelerini kullandı.

'BUYURUN KÖYE GELİN SENARYOYA UYUYORSA SAYGI DUYACAĞIZ'

Narin'in ağabeyi Baran Güran ise 21 Ağustos'un kendisi için dünyadaki en kötü tarih olduğunu belirterek, "Uğradığımız bazı hukuksuzluk var. Aslında en çok yargılanması gereken kişiler bu dosyayı yöneten kişiler. Çünkü gizlilik kararına aykırı davranmışlar ve dosyanın içinde olmayan bilgileri maalesef kötü niyetle dışarıya sızdırma vardı. Bugün Yargıtay savcısında 19 klasör var ve savcımız bunu 19 günde okuduğunu söylüyor ve bir karar verdiğini söylüyor. İşte ben bundan bahsediyorum. Hızlı bir yargılamaya maruz kalıyoruz. Hiçbir delil ve tespitler, aslında delil tespit de değil. Çünkü iddia ettikleri bütün deliller somut, güvenlik kameralarıyla hata paylarını çıkardığımız halde maalesef ilk günden beri bir algı yapıldığı için bu konuda kimse söz hakkı vermedi bize. Şimdi benim kardeşimin en son gözüktüğü yer zaten burası. (Yer göstererek anlatıyor) 15: 11: 09. Bunu da şuradaki okul kamerasından zaten anlaşılıyor. Bundan sonrasını kimse bilmiyor. Ama burada Diyarbakır 8'inci Ağır Mahkemesi bir karar verdi. Burada kimsenin inkar edemeyeceği 29 dakikalık bir zaman var. Bu güvenlik kameralarına göre. Bunun 6 dakikası yol mesafesi dediğimizde sadece 23 dakika kalıyor. Bugün buradan benim evim gözükmediği halde mahkemenin esas aldığı Uluslararası Kriminal 50 saniyede burada Narin'in ahıra gittiğini söylüyor ve bu esas alınıp karar verildi. Bunları biz güvenlik kameralarıyla tespit ettik. Ama bu konuda kimse maalesef ses olmuyor. Kimse bu hataları söylemiyor. Burada şu an bir kişi buradan koşarak bile benim evime giderse 3 dakikanın aşağısına gidemez. Ama uluslararası kriminal, 50 saniyede Narin'in yukarı gittiğini söylüyor. ve bu esas alınıp bir karar verildi. Burada her şeyden önce keşif neden yapılmadı? Narin, hepimizin yüreğini sızlattı. Burada bizim Narin'e bir hakikat borcumuz var. Her şeyinin en ayrıntısına kadar incelenmesi lazım. Hızlı bir yargılama olmaz. Bu ülkede üniversiteler var, bilirkişiler var. Neden bunlara başvurulmuyor? Neden onlara gidilmiyor? Bir de 23 dakikalık bir zamanda ben buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Eğer 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kurduğu senaryo 23 dakika tutuyorsa gelin ben bu kararı kabul edeceğim. Bu kadar açık konuşuyorum ve bütün kamuoyunu köye davet ediyorum. Hızlı bir yargılamaya maruz kalarak aile yok edildi. Buradan bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Bir yaralı ağabey olarak. Ben 22 yaşındayım. 2 aydır, 3 aydır Ankara-İstanbul sokaklarında gidip geliyorum. Biri beni dinlesin diye ama yapılan algılardan dolayı bir iki kişiden başka kimse dinlemedi beni. Ben herkesi köye davet ediyorum. Narin için en büyük borcumuz hakikattir ve adalettir. Buyurun gelin, bu senaryoya uyuyorsa biz size saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

