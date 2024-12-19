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Narin Güran davasında yeni gelişme: Cinayet saatindeki 45 adım dava dosyasında

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın cep telefonundaki adımsayar uygulamasında yapılan incelemede; cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında 45 adım attığı belirlendi. Cep telefonu incelemesi ile ilgili hazırlanan tutanak dava dosyasına girdi.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti ile ilgili davada hazırlanan iddianame ve savcı mütalaasında, cinayet saatinde sürekli hareket halinde olduğunun daraltılmış baz çalışmasıyla tespit edildiği iddia edilen ve tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın, cep telefonundaki adımsayar uygulamasında yapılan incelemede; cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında 45 adım attığı belirlendi. Cep telefonu incelemesi ile ilgili hazırlanan tutanak da dava dosyasına girdi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

DARALTILMIŞ BAZA GÖRE SALİM GÜRAN'IN HAREKETLERİ

Davada, daraltılmış baz raporunun hangi teknik ve veriler ile ilgili yapıldığına dair istenen ek bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususu vurgulanarak, en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı belirtildi. Raporda, Salim Güran'ın hareketlerine de yer verildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"-Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur/Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği ve bazının Diyarbakır Sur Dicle olduğu,

- Saat 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği ve bazlarının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır ile Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu,

- Saat 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu ve bazının Diyarbakır Sur Dicle, Sur Diyarbakır olduğu,

-Saat 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Buçuktepe Uzunbahçe, Bağlar Diyarbakır olduğu,

Narin Güran davasında yeni gelişme: Cinayet saatindeki 45 adım dava dosyasında

TELEFON İLE İLGİLİ HAZIRLANAN TUTANAK DAVA DOSYASINDA

Güran ailesinin avukatı Onur Akdağ'ın talebi sonrası tutuklu sanık amca Salim Güran'ın telefonu, adli emanetten alınarak tekrar incelemeye alındı. İncelemede, cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında telefonundaki adımsayar uygulamasının 45 adım kaydettiği belirlendi. Hazırlanan tutanak, dava dosyasına girdi. Tutanakta, sanıklar Enes Güran, Yüksel Güran ve Salim Güran'ın müdafileri Mustafa Demir, Yılmaz Demiroğlu ve Onur Akdağ'ın talepleri doğrultusunda emanetten alınan Salim Güran'ın cep telefonunun incelendiği belirtildi.

SANIK MÜDAFİLERİ VE HEYET HUZURUNDA TELEFON AÇILDI

Sanık müdafileri ve heyetin huzurunda cep telefonun açıldığı belirtilerek, "Uygulamalar listesinden 'Uygulamalar' isimli uygulamaya girildiğinde adımlar isimli bölüm olduğu uygulamanın ayrıntılar bölümüne tıklandığında verilerin geldiği görüldü. Tarihler kısmında 21 Ağustos 2024 tarihi ayarlandığında toplam 11526 adım, 2 saat 21 dakika süre, 6 kilometre mesafe 461 kalori kaydının olduğu, adımlara ilişkin ayrıntılı inceleme yapıldığında, 12.00-13 arası 450 adım, 13.00-14.00 arası 533 adım, 14.00-15.00 arası 266 adım, 15.00-16.00 arası 45 adım, 16.00-17.00 arası 949 adım, 17.00-18.00 arası 804 adım, 18.00-19.00 arası 430 adım, 19.00-20.00 arası 2310 adım, 20.00-21.00 arası 1049 adım, 21.00-22.00 arası 1702 adım, 22.00-23.00 arası 883 adım, 23.00-24.00 arası 523 adım atıldığına ilişkin kaydın bulunduğu görülmüş, inceleme sonrası uygulama ve telefon kapatılarak iş bu tutanak tutulmuştur."

Narin Güran davasında yeni gelişme: Cinayet saatindeki 45 adım dava dosyasında
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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