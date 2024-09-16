Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, küçük kızın cansız bedenini çuvala koyduğunu söylediği evi ile sakladığını belirttiği nokta arasındaki mesafe otomobille 7 dakika olarak ölçüldü. Narin en son saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansırken, Bahtiyar'ın aracının da dere kenarına geliş saatinin 15.40 olması soru işaretleri yarattı. Ekipler, yolda harcanan zaman çıkarıldığında geriye kalan 18 dakikadaki sır perdesini aralamak için çabalıyor.

NEVZAT BAHTİYAR, NARİN'İN CESEDİNİ YOK ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, aramaların 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde ve üzeri taşla ve çalılıklarla örtülü olarak ölü bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra jandarma ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Bu kapsamda kırmızı bir otomobilin, 21 Ağustos'ta saat 15.40'ta Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın bölgeye gelip, park ettiği ve yaklaşık 50 dakika boyunca orada kaldığı belirlendi. Jandarmanın çalışmasıyla kırmızı aracın, sıva ustası Nevzat Bahtiyar'a ait olduğu saptandı. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

Nevzat Bahtiyar

"İKAMETİMDE NARİN'İN CESEDİNİ TEK BAŞIMA ÇUVALA KOYDUM"

İlk ifadesinde mahalleye 5 kilometre mesafedeki Çarıklı'daki işlerini öğle vaktinden sonra halledip Tavşantepe'ye döndüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ın cesedi kendisine araçta teslim ettiğini ve beraber kendi otomobiline yüklediklerini belirtti. Bahtiyar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemedeki ifadesinde ise cesedi evinde çuvala koyup dere yatağına götürdüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Narin'in cesedinin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıktaki, Salim ile ilgili 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' şeklindeki ifadem doğrudur.

"SALİM GÜRAN'DAN KORKMUŞTUM"

Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum. Daha sonra kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik.

"OLAY GÜNÜ İLE ALAKALI KAYITLARIMI KENDİM SİLDİM"

Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanımö dedi. Nevzat Bahtiyar, 10 Eylül'de 'Kasten öldürme suçuna iştirak'ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GERİYE KALAN 18 DAKİKADA NE OLDU?

Narin'in en son görüntüsü kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 15.15'te okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma kamerasından Nevzat Bahtiyar'ın aracının dere kenarına geliş saati ise 15.40 olarak belirlendi. Narin'in bu 25 dakikalık zaman diliminde kaybolduğu düşünülüyor. Nevzat Bahtiyar'ın cesedi çuvala koyduğunu söylediği evinin önü ile Narin'in bulunduğu nokta ise araçla 7 dakika. Bir bölümü asfalt, bir bölümü ise toprak olan yaklaşık 2 kilometrelik yolu DHA muhabiri, otomobille 40 kilometre hızla 7 dakikada katetti. 7 dakikalık zamanın yolda harcandığı hesaplandığında, geriye kalan 18 dakikalık süredeki sır perdesi aralanmayı bekliyor.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.