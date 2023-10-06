CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'nin Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) Suriye'nin kuzeyinde düşürmesine ilişkin, “Bu, NATO tarihinde ilk defa ittifakın en büyük askeri güce sahip iki üyesi arasında silahlı bir çatışma anlamına geliyor. ABD birliklerinin kaç uyarı yapılırsa yapılsın, meşru müdafaa bahanesi ile kendi müttefiği Türkiye'nin uçağına saldırması kabul edilemez. Bunu en şiddetli biçimde kınıyoruz. Öte yandan, gövde gösterisi yapmak uğruna SİHA'mızın düşürülmesine neden olarak ülkemizi ve silahlı kuvvetlerimizi hedef haline getiren iktidarın da vermesi gereken bir hesap var” dedi.

Namık Tan: 'Abd'nin Türkiye'nin Uçağına Saldırması Kabul Edilemez. Gövde Gösterisi Yapmak Uğruna Siha'mızın Düşürülmesine Neden Olarak Ülkemizi Hedef...

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'nin Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracının ( Siha ) Suriye'nin kuzeyinde düşürmesine ilişkin, "Bu, NATO tarihinde ilk defa ittifakın en büyük askeri güce sahip iki üyesi arasında silahlı bir çatışma anlamına geliyor. ABD birliklerinin kaç uyarı yapılırsa yapılsın, meşru müdafaa bahanesi ile kendi müttefiği Türkiye'nin uçağına saldırması kabul edilemez. Bunu en şiddetli biçimde kınıyoruz. Öte yandan, gövde gösterisi yapmak uğruna SİHA'mızın düşürülmesine neden olarak ülkemizi ve silahlı kuvvetlerimizi hedef haline getiren iktidarın da vermesi gereken bir hesap var" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'nin Türkiye'ye ait SİHA'yı Suriye'nin kuzeyinde düşürmesine dair yetkililerin açıklama yapması gerektiğini belirtti. Tan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"BU, NATO TARİHİNDE İLK DEFA İTTİFAKIN İKİ ÜYESİ ARASINDA SİLAHLI BİR ÇATIŞMA ANLAMINA GELİYOR"

"Bir SİHA'mızın Suriye'de Amerikan birlikleri tarafından düşürüldüğü haberi, bütün dünya medyasında duyuruldu. Bu, NATO tarihinde ilk defa ittifakın en büyük askeri güce sahip iki üyesi arasında silahlı bir çatışma anlamına geliyor. ABD birliklerinin kaç uyarı yapılırsa yapılsın, meşru müdafaa bahanesi ile kendi müttefiği Türkiye'nin uçağına saldırması kabul edilemez. Bunu en şiddetli biçimde kınıyoruz. Öte yandan, gövde gösterisi yapmak uğruna SİHA'mızın düşürülmesine neden olarak ülkemizi ve silahlı kuvvetlerimizi hedef haline getiren iktidarın da vermesi gereken bir hesap var.

İlişkilerin iktidar tarafından uzun bir süredir acemice, demokratik denetimden ve şeffaflıktan uzak, perde arkasında yürütülmesi sonuçta ikinci bir 'çuval olayına' sebep olmuştur. ABD ile yürütülen bunca baş başa, ikili görüşmenin sonucu bu mudur? Konuyla ilgili olarak iktidardan en kısa zamanda kamuoyumuzu tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz.

YPG/PKK Türkiye tarafından uzun yıllar önce terör örgütü ilan edilmişken, Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın YPG/PKK'ya ait noktalar bundan sonra meşru hedeftir açıklaması neyi amaçlamıştır? YPG/PKK'ya operasyon için teröristlerin İçişleri Bakanlığı'nın önüne, devletin tam kalbine kadar girmesi mi beklenmiştir?

"BUGÜNE KADAR ELİNİZİ TUTAN MI VARDI?"

Terörizme karşı mücadelemiz elbette kararlı bir şekilde sürdürülmelidir. Ancak, şu ilave soruları sormadan edemiyoruz: Bugüne kadar elinizi tutan mı vardı? Bugün meşru hedef diye tanımladığınız YPG/PKK hedeflerine karşı bu tür operasyonları şimdiye kadar neden yapmadınız? Bu operasyonların bekletilmesi kimin kararı veya ihmalidir? SİHA'mızın düşürülmesinin hesabını halkımıza nasıl vermeyi düşünüyorsunuz?

"BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ ETKİN DİPLOMASİ İLE MÜMKÜNDÜR"

ABD ile YPG/PKK ittifakı elbette Türkiye-ABD ilişkileri için bir sorundur. Fakat bu sorunun çözümü, iki müttefik arasında tehlikeli sonuçları olabilecek silahlı gövde gösterileriyle değil, etkin diplomasi ile mümkündür.

İktidarı geçmiş hatalarını tekrarlamayıp, TBMM'yi bilgilendirmeye ve Türkiye'nin bu vahim gelişme karşısında vereceği mukabeleler konusunda geniş bir istişare ihtiyacını görmeye davet ediyoruz.

Südürülen operasyonlarda şehit düşen askerlerimize ve güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet ve Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."