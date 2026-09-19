Trabzonspor-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ı konuk edecek.

DEV DERBİ SAAT 20.00'DA

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak dev derbide hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oldu. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Leao, Sane, Deniz Gül

YEDEKLERDE SÜRPRİZ İSİMLER

Galatasaray'da Aleksey Batrakov ve Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor'da ise Aral Şimşir ile Paul Onuachu yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor'un yedekleri: Ahmet Doğan, Erol Can, Samet, Cenk, Cabral, Ozan, Metehan, Aral, Umut, Onuachu

Galatasaray'ın yedekleri: Jankat, Bitshiabu, Eren, Ugochukwu, İlkay, Barış, Ngaha, Batrakov, Kazımcan, Arda