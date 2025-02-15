Müslüm Gürses Şarkıları Senfonik Formda Dinleyicilerle Buluşuyor

ŞEYMA GÜVEN - Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses'in sevilen şarkıları, Hakan Taşıyan'ın yorumu ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın düzenlemesiyle 17 Şubat'ta "İtirazım Var Senfonik Müslüm Şarkıları" konserinde dinleyicilerle buluşacak.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek konserde Taşıyan, arabeskin babası olarak anılan Gürses'in hafızalara kazınan şarkılarını kendi yorumuyla seslendirecek.

"İtirazım Var" şarkısıyla başlayacak konserde Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrası da sahne alacak.

"Müslüm abi gönlüme işledi"

Sanatçı Hakan Taşıyan, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik hayatında Müslüm Gürses'in farklı bir yer tuttuğunu belirtti.

Şarkılarını dinleyerek büyüdüğü Gürses'in kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Taşıyan, "Sahne aldığım zamanlar hep Müslüm abiyle geçti, ister istemez gönlüme işledi. Öyle güzel şarkılar söyledi ki, beni kendine tabi etti." diye konuştu.

Arabeskin, müziğin "özü" olduğunu, insanların zamanla Gürses'in şarkılarını daha iyi anladığını ifade eden Taşıyan, Gürses'in her çağda gönülleri fethetmeye devam ettiğini söyledi.

Projenin kendisini heyecanlandırdığını, bir müzisyen olarak bu proje içinde yer almaktan mutlu olduğunu belirten Taşıyan, şunları kaydetti:

"Müslüm abiyle 1998 yılında Türkiye turnesi yapacaktık ama kısmet olmadı. Şu an kendisi yok ama bu projeyle onu anıyoruz. Konser, Müslüm Gürses'in 'İtirazım Var' şarkısıyla başlayacak. Ben, senfoni orkestrası ve Müslüm abi şarkıları dinleyicilere çok farklı yansıyacak. İnşallah ilerleyen günlerde diğer şehirlerde de sevdiklerimizle beraber olacağız."

"Seyircide bambaşka bir heyecan yarattı"

Orkestra şefi Musa Göçmen de 17 Şubat'ta, Gürses'in sevilen şarkılarının senfoni orkestrası eşliğinde yeniden yorumlanacağını söyledi.

Arabesk ve senfoni orkestrasını bir araya getirmenin kendileri için farklı bir anlam ifade ettiğini belirten Göçmen, "Arabesk ve senfoni, iki zıt kutup gibi algılanan müzik tarzını aynı potada birleştirip yepyeni bir renkle sunmak gibi. Buradaki büyük pay doğal olarak Müslüm Gürses'in. Bu iki zıt kutup ne kadar birleşmeyecek gibi düşünülse de aslında Müslüm Gürses, yaşamının son dönemlerinde öyle birleştirici güç oldu ki onun duygusal yapısı seyirciye heyecanla geçti." diye konuştu.

Taşıyan ile yaklaşık bir yıldır bu projenin üzerinde çalıştıklarını aktaran Göçmen, "Türkiye'de bu eserleri kim seslendirsin?" dediğimizde akla gelen ilk isim olan Hakan Taşıyan ile bunu yapmak, seyircide bambaşka bir heyecan yarattı." dedi.

Projenin hazırlık sürecine de değinen Göçmen, Gürses'in şarkılarını, senfoni orkestrasına uyarlamanın kolay olmadığını vurguladı.

Gürses'le yıllar önce stüdyoda karşılaştığını ve kayıt esnasında çıplak sesinden çok etkilendiğini anlatan Göçmen, bu projeyle Gürses'i yad edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Zaman içerisinde değerler hayatlarını tamamlıyor ama sanatçılar, anıldığı, şarkıları söylendiği sürece yaşamaya, var olmaya devam ediyor. Konserde, onun sanatsal ruhunun bir şekilde oraya geldiğini ve orada beraber olduğunuzu hissediyorsunuz. Binlerce kişi hep bir ağızdan onun şarkısını söylüyor, binlerce kişi o anı yaşıyor. Binlerce kişi belki daha önceden konserlerini izlemiş, başka bir topluluk tarafından da başka bir yorumla dinleniyor olması o kişilerin hepsini etkiliyor. 'Bir sanatçı için bundan güzel dua mı olur?' diyorum."