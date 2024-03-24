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Muş'ta Üzeyir Hacıbeyli'nin 'Arşın Mal Alan' Opereti Sahnelendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarındaki Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri "Arşın Mal Alan" opereti, Muş'ta sahnelendi.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle kente gelen Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, "1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Arşın Mal Alan" opereti için sahne aldı.

Modern Azerbaycan müziğinin öncüsü ve 1908'de bestelediği "Leyla ile Mecnun" eseriyle "Doğu'nun ilk opera bestecisi" ünvanını elde eden Hacıbeyli'nin, genç bir tüccarın, kurnaz arkadaşının yardımıyla arşın malcı (kumaş satıcısı) kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği bir evdeki kızı görüp aşık oluşunun hikayesinin anlatıldığı operet ilgiyle izlendi.

Etkinlik sonrasında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un kültür ve sanat alanındaki etkinlikler konusunda ne kadar hassas olduğunu bu gece gördüklerini söyledi.

Daha önceki tiyatro, müzik ve gösterilerde olduğu gibi salonun muhteşem olduğunu ifade eden Çakır, "Sanatçılarımızla sohbet ettik. Onlar da Muş halkının ilgisinden memnun olduklarını söylüyorlar. Harika bir geceydi. Bundan sonra da Muş'un kültür ve sanat hayatına bu etkinliklerle renk katmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

"Tüm devlet kademesinin yanımızda olması çok değerliydi"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise ana temalarından birinin mesleklerini en iyi şekilde icra etmek olduğunu belirtti.

Mükemmel bir ekiplerinin olduğunu ifade eden Sağtürk, şunları kaydetti:

"En iyi seçilmiş sanatçılarımız ve teknik ekibimizle bu işi yürütmeye çalışıyoruz. En büyük görevimiz sanatı tanıtmak, sevdirmek, yaymak. Muş'ta da birçok gittiğimiz şehir gibi hayatında belki de ilk kez bir opera seyredecek seyircimiz vardı. İlk kez seyredecek seyircimizin hassasiyetlerini, onların beğenisini alabilmek adına eser seçimlerinde dikkat etmek gerekiyor. Benim mutluluğum şu açıkçası. Hem seyircimizin teveccühü hem de tüm devlet kademesinin yanımızda olması çok değerliydi."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da "Muş Alparslan Üniversitesi'nde 6 yıl sonra ikinci kez opereti izliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de göreve başladığımız günden beri üniversitemizi sanat, kültür ve spor merkezi haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise "Burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğimiz gibi bundan sonra, sosyal, kültür, sanat, spor ve eğitimi zirveye taşıyacağız. Bu anlamda kültür ve sanata verdiği önemden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Volkan Kıran da opereti bu akşam Muşlularla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Kıran, "Muşlu kardeşlerimiz bu akşam bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten bugün çok güzel bir akşam yaşadık. İnşallah, bizi bugün dakikalarca ayakta alkışlayan kıymetli kardeşlerimizin karşısına başka eserlerle de gelebilme imkanı buluruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları Tahir Yılmaz, Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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