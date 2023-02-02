4 gündür yağan kar sonrası Muş Belediyesi harekete geçti! Gece gündüz demeden çalışıyorlar

Muş Belediyesi'nin bu yılki karla mücadele mesaisi başladı. Geçtiğimiz hafta sonu kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası harekete geçen Muş Belediyesi ekipleri cadde, sokak ve kaldırımları kardan arındırıyor.

120 PERSONELLE 24 SAAT ÇALIŞIYORLAR

40 iş makinesi, 120 personelle karla mücadele eden ekipler, 7/24 esasına göre vardiya sistemi ile çalışmalarını yürütüyor. İş makineleri 17 mahallede eş zamanlı olarak yol açma çalışmaları yaparken kar küreme ekipleri de kaldırımları temizleyerek vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için çaba sarf ediyor. Çalışmalar sırasında Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için trafik tedbirleri alıyor.

"EKİPLERİMİZİ SAHAYA ÇIKARDIK"

Karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Geçmiş yıllara göre bu yıl kar geç gelse de Muş Belediyesi olarak bir ayı aşkın bir süredir araç gereçlerimizle tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Pazar günü etkili olan kar yağışı ile birlikte ekiplerimizi sahaya çıkardık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 17 mahallemizdeki tüm ana ve ara yollara hızlı bir şekilde müdahale ettik. Bu sırada devam eden kar yağışı sonrası açtığımız yolları tekrar tekrar temizleyerek trafik akışının sorunsuz bir şekilde seyretmesini sağlıyoruz. Kar küreme ekiplerimiz İstasyon, Cumhuriyet, Hürriyet ve Eski Erzurum gibi yayaların yoğun kullandığı caddelerin kaldırımlarını temizlerken, tuzlama ekiplerimiz de don riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kış sezonunu da başarılı bir şekilde geçirmek için canla başla çalışacağız" dedi.

"KARIN GELİŞİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Başkan Asya açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Karla mücadele bizler için ekstra bir maliyet olsa da karın gelişini önemsiyoruz. Kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının bereket olduğuna inanıyoruz. Su kaynaklarımızın, ovamızın, dağlarımızın kara, suya ihtiyacı var. Dolayısıyla Şubat ve Mart aylarındaki kar yağışı, Nisan ayındaki yağmur topraklarımız için büyük bir ihtiyaç. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yaz sezonundaki emeklerinin verimli olmasındaki en büyük etken. İnşallah bu yıl herhangi bir kuraklık riski ile karşı karşıya kalmayız. Yağan kar ve yağmurların; toprakların bereketine, insanlarımızın hayrına vesile olmasını diliyorum."