Murat Kurum, Manavgat yangınında felçli eşiyle buluştu

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Manavgat yangını sırasında felçli eşi Ayşe Deniz'i yalnız bırakmamak için evinden ayrılmak istemeyen İbrahim Deniz'i (80) ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından video ile de paylaşan Kurum, "İbrahim amcaya sözümüz vardı, ailece ziyarete geldik" dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 10 gün süren orman yangını sonrası dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgenin yeniden ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yoğun çalışma gerçekleştirdi. Yangın sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Kurum, bir bölümü hasar gören odada çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, 'Sizi başka bir yere yerleştirelim' teklifinde bulundu ancak çift kabul etmedi. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istedi. Çiftin onarılan evi, 15 günde teslim edildi.

Manavgat yangınından sonra bölgede 20 gün kalan Murat Kurum, yaraların sarılması için bakanlığın tüm imkanlarını ve ilgili kurumlarını seferber etmişti. Altyapı- üstyapı çalışmaları yapılmış ve bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşasına başlanmıştı. Bir yıl daha dolmadan evlerin 550'sinin anahtarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edilmişti.