Murat Kurum, İstanbul'daki trafik sorununu çözecek projeleri açıkladı

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Kurum " İstanbul'daki trafik sorununu çile olmaktan çıkaracak projelerimiz olacak. İş yapmayı, İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Derdimiz İstanbul olacak, İstanbul'un geleceği olacak. 2 önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım diğeri deprem dönüşümü" dedi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti. Kurum açıklamanın ardından çevrede bulunan esnafı da ziyaret etti.

"İSTANBULLULARA MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Kurum, "Şu an İstanbul'da 328 kilomete metro hattımız İstanbullu kardeşlerimize hizmet veriyor. Mevcut yönetim bu hattı 2 katına çıkaracağını ifade etmiş olmasına rağmen maalesef son 5 yılda sadece 17 kilometrelik metro hattı ihalesi yaptılar. Böyle bir büyük metropolden bahsediyoruz. Bu metropol de toplu ulaşım oranına baktığımızda yüzde 28'lerde, dünyadaki örneklere baktığımızda toplu ulaşım yüzde 50'lere gelmiş. Böylesi metropoller de toplu ulaşımı daha fazla kullanmak zorundayız. İstanbul'daki trafik çilesini bitirebilmek için de alternatif güzergahlar yapmak durumundasınız. Bu manada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın zaten İstanbul'a yatırımları var. Bu yatırımları ilave olacak yatırımlarda dün sağ olsun ulaştırma bakanımızla birlikte değerlendirdik. Yeni yapılacak yatırımları, İstanbul'daki trafik çilesini bir an önce bitirebilmek adına atılacak adımları hep birlikte orada değerlendirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de İstanbullulara trafik noktasında çok önemli müjdelerimiz olacak" dedi.

"DERDİMİZ İSTANBUL'UN GELECEĞİ OLACAK"

Kurum, "Hem acil eylem planı ile hem beş yıllık on yıllık planlarımızla birlikte İstanbul'daki trafik sorununu çile olmaktan çıkaracak projelerimiz olacak. Tabelaları çevirip orada sadece tabelalar durmayacak. Tabelalar içerisinde harıl harıl çalışan ekiplerimiz olacak. Bir şantiyeye başlıyorsak hemen orayı milletimize teslim edeceğiz. Bu anlayışla çalışacağız. İş yapmayı eziyet olmaktan çıkaracağız. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Trafik bu manada önemli. Vatandaşların bir Murat'ı olarak hep birlikte, belediye başkanı kardeşlerimiz ağabeylerimizle birlikte bunu yapıyor olacağız. Derdimiz İstanbul olacak, İstanbul'un geleceği olacak" ifadelerini kullandı.

"HEYECANIMIZ VAR GENÇLİĞİMİZ VAR"

2 önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım diğeri deprem dönüşümü diyen Kurum açıklamasını "Bunun dışında İstanbul'da yaşamayı huzurlu güvenli ve dünya standartlarında yeşil ile mavisiyle muasır medeniyetler seviyesine, Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayali olan o seviyeye getirecek adımları da atacağız. Sosyal yaşamla ilgili gençliğin mutlu olduğu İstanbul inşa edeceğiz. Burada gençlerimiz emin olun bizimle birlikte belediyeyi yönetecekler. 39 ilçede onlar üniversitede mezun olacaklar. Onlarla birlikte iş ortaklığı yapacağız. Onlarla birlikte bu şehrin kalkınması adına adımlar atacağız. Kadınlarımızla birlikte o kapattıkları İSMEK'i açıp İSMEK ile birlikte oluşturacağız. İSMEK ile birlikte kadınlarımızı iş sahibi olmalarına imkan sağlayacağız. İstanbullara ilişkin projelerimiz hedeflerimiz var. Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var. İnşallah projelerimizi çok yakında paylaşacağız" ifadelerini kullandı.