Mülakat Mağduru Öğretmenler TBMM'de... Özkan Özdemir: "İsimlerine Gölge Düşmesin Diye 5 Bin İnsanın Hakkına Girildi"

(TBMM) - TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri devam ederken, mülakat mağduru öğretmenler Meclis bahçesinde mağduriyetlerini dile getirdi. Kpss'de yüksek puan almasına karşın mülakatta elendiğini söyleyen Özkan Özdemir, "Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, telefonda görüşürken 'Bazı komisyonlarımız cömert, bazı komisyonlarımız cimri davranmış. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz' dedi. Kendi içinizde kabul ediyorsunuz. Neden bunu yüzümüze haykırmıyorsunuz? 5 bin insanın kul hakkına giriyorsunuz, nasıl yatacaksınız? Nasıl rahat edeceksiniz? Sırf isimlerinin yanına bir gölge düşmesin diye 5 bin insanın hakkına girildi" iddiasında bulundu. Sevgi Süre de "Sizin sisteminizde mücadele edip sizin dediğiniz gibi hazırlandık. Yine olmadı. Ne yapmamızı istiyorlar? Bizden ne istiyorlar" diye konuştu

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığının bütçe görüşmeleri devam ederken, mülakat mağduru öğretmenler, mağduriyetlerini dile getirmek için TBMM'nin bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Öğretmenlere; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu destek verdi.

Kpss'de yüksek puan almalarına karşın mülakatta elendiklerini söyleyen öğretmenler, seslerini duyurmaya çalıştıkları TBMM'de Bakan Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Sevgi Süre, şunları anlattı:

"Alanımda 80,98 puan aldım ve 517'nci oldum. Mülakatlara İstanbul'da girdim. Üç soru soruldu ve üçüne de doğru cevap verdim. Komisyondaki hocalar bana, 'Aramıza hoş geldiniz' dediler. 'Mülakatınız gayet iyi geçti. Hayırlı olsun. Nereyi yazacaksınız' dediler. Bütün yaz boyunca hangi ili yazacağımı düşündüm. Mülakatım iyi geçmişti, kontenjan içerisindeydim. Puanlar açıklanınca; Diyarbakır, Erzurum, İzmir'den giren arkadaşlar, 77 puan alanlar benim önüme geçti. Sonra öğreniyoruz ki İstanbul, Bursa gibi illerde puanlar ya yuvarlanmış ya da 1-2 artış olmuş. İzmir'de 5-10 puan daha fazla eklenmiş. Biz artı 1 puan alırken onlar nasıl artı 12 puan alabiliyorlar? Bu zamana kadar hep bir umut sakladık. 'Hakkımız yenmeyecek' dedik. Bakana güvendik. Şu an sonuçlar açıklandı. Benim kontenjanımda 754 kişi alınacaktı. Ben 812. kişi olarak şu an kontenjan dışı kaldım. Normal şartlarda 517. kişiyken 812. kişiyim ve elendim. Benim mülakatım kötü geçse, 'Mülakatım kötü geçti, o yüzden elendim' diyeceğim. Öyle bir durum da yok.

"Sabah 9'da işe gidiyorum, akşam 7'de çıkıyorum. Ocak ayı geldiğinde asgari ücret alıyorum"

Ben 12 yıldır özel sektörde çalışan bir öğretmenim. Özel sektörün şartları çok ağırdır. Sabah 9'da işe gidiyorum, akşam 7'de çıkıyorum. Ocak ayı geldiğinde asgari ücret alıyorum. Bu reva mıdır? Bu sistemi kabul etmiyoruz. Mülakat dediniz, oturduk onlara çalıştık. Ailemizden, arkadaşlarımızdan, gezmemizden, tozmamızdan her şeyden fedakarlık ettik. Sizin sisteminizde mücadele edip sizin dediğiniz gibi hazırlandık. Yine olmadı. Ne yapmamızı istiyorlar? Bizden ne istiyorlar?"

"Girdiğimiz şehrin kurbanı olduk. Bizim 1,5 yılımız gitti"

Bursa'da mülakata giren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Eda Nur ise şunları ileri sürdü:

"Alanımda 56 bin kişi var. Ben bin 85'inci oldum. Mülakata sırf Bursa'da girdim diye puanım yuvarlanmış. Bana 0,2 puan verilerek sıralamam 2 bin 100'lere kaydı. Alanımda bin 500 kişi alınıyor. Bin 500 kişinin içerisinde ben bin 85'inci sıradaydım. Sırf Bursa'da mülakata girdim diye dışarda kaldım. Bu gençler bakanın sözüne güvenmeyecekse kime güveneceğiz? Girdiğimiz şehrin kurbanı olduk. Bizim 1,5 yılımız gitti. Kime güveneceğiz?"

"Ben ders çalışmak için çocuğumun eline telefon verdim"

Edebiyat öğretmeni Tuğba Sağır ise "Neden eleniyorum? Beni neden eliyorsunuz" diye isyan ederek, şunları söyledi:

"Branşımda 41 bin aday içerisinden 724. Oldum. Benim puanım da yuvarlandığı ve 0,73 puan verildiği için benim şu an sıralamam bin 102. Kontenjan dışıyım. Kocaeli'de mülakata girdim. Kocaeli'de 7. Komisyonda mülakata giren her adayın puanını yuvarladılar. Ben 7. Komisyonun kurbanıyım. Eğer ben 5. Komisyonda sınava girseydim belki de 5-6 puan alacaktım. Benim suçum ne? Ben ders çalışmak için çocuğumun eline telefon verdim. Ben bu şekilde sınavı kazandım, sabrettim. Neden eleniyorum? Beni neden eliyorsunuz? Bu çok büyük bir haksızlık."

"İnsanlar mağduriyet içindeyken bu mağduriyetlere artık kulaklarını tıkamışlar. Muhatap bile almıyorlar"

Öğretmen Özkan Özdemir ise şu iddialarda bulundu:

"Haftalardır belgeleri tek tek muhataplarına iletmeye çalıştık. Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, telefonda görüşürken 'Bazı komisyonlarımız cömert, bazı komisyonlarımız cimri davranmış' diyor. Grup Başkanvekilleriyle görüştük. İnsanlar İstanbul'da, Bursa'da eleniyorlar. Hepsinin farkındalarmış. 'Biz her şeyi şeffaf yaptık' dediler. Bakan Yardımcısı 'Biz bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz' dedi. Açık açık söylüyorum, dava etsin, şikayet etsin. Umrumda değil. 5 bin insanın hakkına açık açık giriyorlar. İtiraf ettiler. Birbirine benzemeyen 245 komisyon var. İstanbul'daki beğenmiyor, Erzurum'da 'Çok iyisin' demişler. İnsanlar mağduriyet içindeyken bu mağduriyetlere artık kulaklarını tıkamışlar. Muhatap bile almıyorlar. 'Biz yaptık, biz güveniyoruz' diyor. Kendi bürokratı işin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor. Bugün oldu bittiye getirdiler. Buraya geldikten sonra anladık ki milletin derdiymiş, milletin kahrıymış umurlarında değil. 'Koltuğum, maaşım, itibarım olsun.' Gerisi vız geliyor.

"5 bin insanın kul hakkına giriyorsunuz, nasıl yatacaksınız"

5 bin insan, anne, baba, çocuk, evlat hepsi mağdur. Kendi içinizde kabul ediyorsunuz. Neden bunu yüzümüze haykırmıyorsunuz? Ömrümüzden yıl çaldınız, bizden özür dilemeyin. 'Bir şeyler yapmaya çalıştık' olmadı desinler. Bunu kabullenmek bi şereftir. 5 bin insanın kul hakkına giriyorsunuz, nasıl yatacaksınız? Nasıl rahat edeceksiniz? Sırf isimlerinin yanına bir gölge düşmesin diye 5 bin insanın hakkına girildi. Daha fazlası da olabilir. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen atadığını bakanı yanınıza alın, 'Bu nedir, bu insanlar niye burada' diye sorun. Bizim art niyetimiz, yalanımız, ideolojik bir şeyimiz varsa bizi derdest edin. Haksızsak buyrun, buradayız. Bakan dinlemiyorsa derdimizi kime anlatacağız? Biz mi adaleti tahsis edelim, ne yapalım?"

"Bu öğretmenlerin mağduriyetini gidermek mümkün. Hepsinin atamasını gerçekleştirin"

CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Suat Özçağdaş da öğretmenlere şöyle destek verdi:

"Bütün süreç 11 Nisan 2023'te başladı. Cumhurbaşkanı 1 milyon atanmayan öğretmene 'Bize oy verin. Mülakatı kaldırdık' dedi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı da söyledi. Hatta bu Bakan da söyledi. ' Kpss'ye girmenize gerek yok' dedi. Bu gençlerin oylarını alanlar, bunu hiç söylememiş gibi yapıp mülakat yapmaya karar verdiler. Aylarca uyardık. 245 farklı komisyonda bir standart tutturmanız mümkün değil. Bu öğretmenler aylarca çalıştılar. Kimisi '4 yaşında çocuğum var. 2 yaşından bu yana çocuğumu sürekli oyalayıp ders çalışıyorum' diyor. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Sayın Bakan'a sesleniyorum. 23 bin 670 kişi geçen sene emekli oldu. Bu sefer 20 bin kişi atıyorsunuz. İhtiyaç olan sayı daha fazla. Olması gereken mülakat puanlarıyla atama yapmamaktır. Mülakatlarında vazgeçmeyeceklerse lanet olsun onların mülakatlarına. Bir başka sözleri de emekli kadar öğretmen atamaktı. 568 gündür öğretmen atamıyorlar. ya mülakatlarla almayacaksınız ya da diğerlerine hak doğdu diyorsanız zaten emekli olan sayısı fazlaydı. Kölelik düzeninde 85 bin tane ücretli öğretmen var. Demek ki öğretmen ihtiyacı var. Bu öğretmenlerin mağduriyetini gidermek mümkün. Hepsinin atamasını gerçekleştirin."

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da "Tarihin en rezil, vicdansız, ahlaksız mülakat uygulamasıyla karşı karşıyayız. Bu meslektaşlarımız ekstra bir şey istemiyorlar. Torpil, iş istemiyorlar. Gasbedilen haklarının bir an önce kendilerine iade edilmesini istiyor. Böyle bir mülakat uygulaması olmaz. Bu mülakatlar, atamalar iptal edilmelidir. KPSS puan esasına atamalar yapılacak ki herkes hakkına, hukkuna razı olsun. Böyle bir kul hakkı, emek gaspı dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.