Türkiye'nin göbeğinde aslan paniği! Kafesinden kaçtı, mahalleli korkudan küçük dilini yuttu

Ankara'da mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, paniğe neden oldu. Bir evin bahçesine girerken ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, görevliler tarafından yakalanarak hayvanat bahçesine götürüldü.

Gölbaşı İncek Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik arazide bulunan ve ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden çıkıp kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu'nun evinin bahçesine girdi.

BAHÇELERİNDE ASLANLA KARŞILAŞTILAR

Sabaha karşı köpeklerin havlamasıyla uyanan ev sakinleri, bahçede aslanı görünce büyük korku yaşadı. Aslan, daha sonra hayvanat bahçesindeki görevliler tarafından yakalanıp, götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, aslanın kaçtığı ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Ekipler, aslanın tekrar kafesine konulduğu yönünde tutanak tuttu.

"KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADIK"

Rıfat Aloğlu, saat 06.20'de yeğeninin, köpeklerin havlamasıyla uyandığını anlatarak, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler. Korkudan dışarı çıkamadık. Günün aydınlanmasıyla birlikte tedbirli bir şekilde biz de bahçeye çıktık. Aslandan kim korkmaz ki? Çok büyük değildi ama insan korkuyor" dedi.

"SABAHA KADAR KÜKRÜYORLAR"

Sözlerine devam eden Aloğlu, "Sabaha kadar her gece kükrüyorlar. Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi. Hayvanat bahçesinin yanındaki evde oturan Niyazi Güler ise "Şikayetler üzerine polis olayla ilgili tutanak tutmuş. Ben de karakola giderek şikayette bulundum. Bu 250 metrelik mesafe içinde benim de evim var. Benim evime de girebilirdi. Aslanı köpek gibi sevemezsiniz. Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı, diye düşünüyorum" diye konuştu.