Muhalefet, fon önergeleri görüşülmesin diye Genel Kurul'un kapatıldığını savundu

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda karar yeter sayısına ulaşılamaması üzerine birleşim kapatıldı. Muhalefet milletvekilleri, fon krizinin araştırılması için verilen önergelerin görüşülmesini engellemek amacıyla Meclis'in kapatıldığını savunarak AK Parti grubuna tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere TBMM Başkanvekili Celal Adan Başkanlığında toplandı. Siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından gündeme geçildi.

Genel Kurul'da tezkereler oylamaya sunuldu. Oylama esnasında AK Parti'nin isteği üzerine karar yeter sayısı istendi. Sonrasında karar yeter sayısının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan önce birleşime 10 dakika ara verdi. Ara sonrasında yapılan elektronik oylamada da yeter sayıya ulaşılamayınca birleşim kapatıldı. Genel Kurul'un kapatılmasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Kimi vekiller sıralara vurarak, AK Partili milletvekillerini protesto etti.

"BU MİLLETİN HESABINDAN DA VEBALİNDEN DE KURTULAMAYACAKSINIZ"

Genel Kurul'un kapatılması öncesinde Adan, grup başkanvekillerine bir dakikalık söz verdi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullandı:

"20 günü aşkın süredir bu milletin 100 milyar dolarını çaldıktan sonra hiçbir soruya cevap vermeyen, mış gibi yapan, gerçek sorunları, sorumluları saklayan, hukuki ve siyasi sorumlulukları üstlenmeyen bir siyasi iktidar ile karşı karşıyayız. ve nihayet bugün Meclis açıldı. Meclis'te biz bu fon vurgununu kimler yaptı, kimler göz yumdu, kimler bunun içerisinde, bunun siyasi sorumlusu Cumhurbaşkanı, diğer bakanlar niye hiçbir şey yapmadılar diye soracağımız sırada Meclis'ten kaçmayı tercih ediyorlar, kayboluyorlar. ve bu tartışma burada yapılmasın diye, verecek cevapları olmadığı için, bu sözleri dinleyecek yüzleri kalmadığı için kaçıyorlar, Meclis'i kapatmaya çalışıyorlar. Bu fon krizinin faili bunlar, Meclis'i açması gereken bunlar. Milletimiz görsün bunları. Nereye kadar kaçarlarsa kaçsınlar, eninde sonunda o 100 milyar liranın hesabını verecekler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını hiçbir AKP'li bakan da bürokrat da siyasetçi de asla bırakmayacağız. Bu milletin hesabından da vebalinden de kurtulamayacaksınız."

"MECLİS FON KRİZİNİN ÜZERİNE GİTMESİN DİYE AKP MECLİS'İ KAPATMAYI TERCİH ETTİ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de Genel Kurul'un kapanmasına ilişkin, "Gerçekten Türkiye'nin bütün kurumları çökmüşken, tam bir sistem krizi yaşanırken, devlet devlet olma özelliğini kaybetmişken, bütün kurumlara ve en başta da siyaset kurumuna güvensizlik tavan yapmışken, biz burada halk adına sorduğumuz sorulara ne yazık ki cevap alamadık. Bugün 5 grup, fon krizinin araştırılması için Meclis araştırma önergesi sunduk. AKP grubu, sırf bu önergeler konuşulmasın, sırf toplum hakikati bilmesin, milletvekilleri bu konuda söz kurmasın, Meclis bu sürecin üzerine gitmesin diye Meclis'i kapatmayı tercih etti. Biz bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Her yerde bu sürecin hesabını soracağız" ifadesini kullandı.

"TBMM ADINA ÜZÜNTÜ DUYDUM"

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç da şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Yüz binlerce yatırımcıyı, yüz binlerce lirayı, milyonları ilgilendiren bir konuda Türkiye hemen hemen her yerde konuşuyor. Meclis açıldığı gün, bugün ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini, milletvekillerine ve siyasete olan saygıyı, siyaset kurumunun nasıl yeniden toparlanacağını konuştuk, konuştuk. Ama geldiğimiz noktada bugün Türkiye'nin gündeminde olan ve en önemli konuşulması gereken konulardan fon krizi konuşulmasın diye iktidarın karar yeter sayısı istemesini gerçekten abes buluyoruz. Yıllardır muhalefet yoklama istiyor, karar yeter sayısı istiyor diye bize suratına bağırıp çağırıp isyan eden iktidar vekillerinin şu anda tıpış tıpış kaçtığını görmekten üzüntü duyduk. Türkiye Büyük Millet Meclis'i adına da bize oy veren vatandaş adına da üzüntü duydum."

"BUNDAN DAHA ÖNEMLİ HANGİ ÖNCELİKLERİ VAR?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ise şunları kaydetti:

"Bugün parlamentonun yeni yasama dönemindeki ilk oturumu, Genel Kurul'un ilk oturumu. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta geldi, burada parlamentoya, Genel Kurul'a seslendi. Bu yasama dönemi içerisindeki temennilerini paylaştı. Bununla birlikte yasama dönemi başlamış oldu ve parlamentoda bu sürecin hesabını sorması gerekenler, devletin bu şekilde çökmesine seyirci kalmayacağını ve kendilerini bununla ilgili adayacaklarını beyan etmesi gereken iktidar grubu maalesef şu an burada değil. Burada hem grup başkan vekillerini yalnız bırakmış durumdalar hem de memleketin bu kadar acil ve önemli sorunu karşısında iktidar grubu koltuklarını bomboş bırakmış durumda. Bundan daha önemli, bu olayın ortaya çıkmasından daha önemli bugün hangi öncelikleri var?"

"GENEL KURUL KAPANSA DA ARKADAŞIMIZ ÖNERGEMİZİ OKUYACAK"

YENİ YOL Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca vatandaşımız, ocakları söndüren, insanların intiharına sebebiyet veren tarihin en büyük fon dolandırıcılığı hakkında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bizim ne diyeceğimizi ve onların sesine nasıl tercüman olacağımızı merakla beklemekteydi. Biz de 20 gündür sabırla bugün bu sorunları konuşmak için bekliyoruz dedik ama bugün AK Parti grubu, karar yeter sayısı istemek suretiyle, burada bulunan arkadaşlar dahi oylamaya girmeyerek Meclisi kapatmıştır. Biz bunu reddediyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Siz bu eyleminizle bu dolandırıcılık suçunun bir parçasına dönüşüyorsunuz. Eğer siz de bunun içindeyseniz bunu bilelim. Bu kirliliğe, bu günaha bulaşmayın. Biz bunu reddediyoruz. Genel Kurul kapansa dahi arkadaşımız burada önergemizi okuyacak ve bunu milletimizin vicdanına havale edeceğiz"

Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Birincisi, muhalefete tam kadro Genel Kurulda olmayı tavsiye ederim. İkincisi, bir diğer önemli konu şu: Çok nettir, bu konunun biz sonuna kadar takipçisiyiz. Devletimiz bütün bu konuya dair hukuken yapılması gereken her ne varsa yapacak. Biz de milletvekilleri olarak bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

GENEL KURUL KAPANDI, SADULLAH KISACIK PARTİSİNİN FON KRİZİ ÖNERİSİNİ KÜRSÜDEN OKUDU

TBMM Genel Kurulu'nun kapanmasının ardından YENİ Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kürsüye gelerek partisinin fon krizine ilişkin vereceğini önergenin gerekçesini okudu. Diğer muhalefet vekilleri de sıralarından Kısacık'ı dinledi.

Kaynak: ANKA