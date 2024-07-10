Bodrum'dan yükselen alevler 18 saatte kontrol altında! 100 hektarlık tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile güçlükle kontrol altına alındı. Yangının bilançosu gün ağarınca havandan görüntülendi.

ONLARCA ARAÇ VE EKİP SEFERBER OLDU

Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alan, dün saat 14.15 sıralarında alevlere teslim oldu. Çıkış nedeninin belirlenemediği yangına 8 uçak, 10 helikopter, 2 jandarma, 2 Kara kuvvetlerine ait helikopter, 120 arazöz, 50 itfaiye aracı, 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) aracı, 2 ambulans, jandarma ve polise ait 5 TOMA, 16 su tankeri ve 500 personel ile müdahale edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜCADELE ETTİLER

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Etrim Köyü Sevda Tepesi'ne doğru ilerleyen alevlere hava araçları yüzlerce sorti yaparak alevlerin ilerlememesi için mücadele etti. Karadan ise orman işçileri, itfaiye ekipleri, sarp arazide metrelerce hortumu kilometrelerce mesafe boyunca yangın bölgesine taşıyarak alevlerle mücadele etti.

YETKİLİLER BÖLGEYE GELDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRDÜ

Yangın 18'inci saate söndürülürken, sabahın ilk ışıklarıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezinin pistinden havalanan yangın söndürme helikopteri, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkisinde soğutma çalışması yaptı.

100 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Görüntülerde, çok sayıda uçak ve helikopterle havadan, arazöz ve orman işçilerinin karadan söndürme ve soğutma çalışmaları yer aldı. Öte yandan, sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında 100 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Fotoğraf: Sözcü

Fotoğraf: Sözcü