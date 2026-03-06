MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ASTTASAK mezuniyet töreni

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesindeki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, 19 Gine Cumhuriyeti Misafir Askeri Personel (MAP) ile birlikte toplam 2 bin 712 kursiyer astsubay çavuş olarak mezun oldu.

Altıeylül ilçesindeki MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ASTTASAK Eğitimi mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan 19 Gine Cumhuriyeti MAP ile birlikte toplam 2 bin 712 kursiyer astsubay çavuş olarak mezun oldu. Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, MSÜ Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Talat Canbolat, Tümamiral Erhan Aydın, Tümgeneral Burhan Aktaş, MSÜ Enstitü Müdürleri, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, Okul Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, okul personeli ve kursiyerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yazılı mesajı okundu.

'HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENMEKTEDİR'

Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, "Sahip olduğu binlerce yıllık tecrübe ve disiplin anlayışıyla çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi birleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitimli, yüksek vazife ve sorumluluk bilincine sahip, kendisine ve mesleğine adamış personeliyle her geçen gün daha da güçlenmektedir. En etkili silahın eğitilmiş insan olduğu gerçeğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin insana yaptığı yatırımın en güzel örneklerinden biri şu an içinde bulunduğumuz ilim ve irfan yuvasıdır" dedi.

'BAYRAĞIMIZIN ONURUNU TEMSİL EDECEKSİNİZ'

Kursiyerlerin emsalleri arasından seçilerek girdikleri astsubay meslek yüksekokulundaki eğitim-öğretim sürecini başarıyla tamamlayarak kara kuvvetlerinin seçkin birer mensubu olmaya hak kazandıklarını belirten Orgeneral Tokel, "Sizler kendinizi kara kuvvetlerimizin astsubay olarak vazife, şeref, dürüstlük kavramlarına kendine ilke edinmiş, üstün disiplin anlayışına, yüksek fiziki yeteneğe, savaşçı bir ruha sahip, gerektiğinde vatan ve vazife uğruna canını hiçe sayabilecek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel değerlerini benimsemiş, birlik ve beraberlik içerisinde görev yapacak astsubaylar olarak geliştirdiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu birer neferi, milletimizin güven kaynağı, ay yıldızlı bayrağımızın yılmaz bekçilerisiniz. Taşıdığınız üniforma sadece bir kıyafet değil, aziz milletimizin sizlere emanet ettiği şeref ve vefa sorumluluk nişanesidir. Görevlerinizi yerine getirirken en büyük gücünüz; asil Türk milletinin sizlere duyduğu sınırsız güven ve sevgidir. Bu güveni asla boşa çıkarmayacak, gittiğiniz her yerde milletimizin büyük büyüklüğünü ve bayrağımızın onurunu temsil edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

'KUTSAL GÖREV YERLERİNE UĞURLUYORUZ'

Türk milletinin sevgi ve güvenine layık olmanın en büyük sorumluluk olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Orgeneral Tokel, şöyle devam etti:

"Ailelerimizin yurdumuzun dört bir köşesinden birer cevher gibi yetiştirip bizlere emanet ettiği evlatlarını bugün gurur ve sevinç gözyaşlarıyla büyük bir heyecan içerisinde kutsal görev yerlerine uğurluyoruz. Sizlerin üstün özverisi ve fedakarlığıyla yetişen bu genç astsubaylarımız, vatanımızın kahraman bekçileri olarak karşımızda dik durmaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman evlatları, aziz milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı güçle, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için gece-gündüz demeden üstün bir azim ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına emin adımlarla girdiğimiz bu dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı ve 'Terörsüz Türkiye' hedeflerimize azim ve inançla yürürken ülkemizin ve milletimizin bekası için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

'BİR NUMARALI GÜVENCEMİZ KAHRAMAN ORDUMUZ'

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise "Tüm millet ve devletlerin başına ne geleceğinin belli olmadığı bir döneme giriyoruz. Bundan sonra iyi strateji izleyip dengeli gidebilen, güvenilir müttefiklere sahip, savaş tecrübesi ve kendi ürettiği silahlar, mücehhez orduları olan ve yaşama gücüne sahip milletler ayakta kalacak. Böyle olmayan milletler tarih sahnesinden çekilecek. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu zor zamanda bir numaralı güvencemiz kahraman ordumuz. Son yıllarda Türkiye, savunma sanayinde çağın ötesine geçti. Baykar başta olmak üzere Roketsan, Aselsan, TUSAŞ savunma sanayi şirketlerimizin yaptığı silahlar, robot savaşları çağında Türk ordusuna büyük bir güvence sağladı" diye konuştu.

'TOPLAM MEZUN SAYIMIZ 4 BİNİ BULACAK'

Bugüne kadar 61 bin 717 subay, astsubay ve kurmay subayını mezun ederek kara, deniz, hava kuvvetlerine gönderdiklerini söyleyen Prof. Dr. Afyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede bugün ordumuz Suriye'den Irak, Libya'dan, Karabağ'a kadar birçok yerde dost ve kardeş ülkelerimizle birlikte Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunuyor. Kara Astsubay Okulumuz en fedakar okullarımızdan bir tanesi. Bugüne kadar 24 bin 172 astsubayımızı mezun ettik. Bugün ise 2 bin 712 Türk ve Gineli astsubayımızı mezun ediyoruz. Bu sene toplam mezun sayımız 4 bini bulacak. Subay ve astsubaylarımız savunma sanayimizin silahlarını kullanarak ülkemizi koruyacak. Savaş istemiyoruz. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini sivil iradenin emrinde her yerde savunulacaktır."

'HAKLI GURUR VE MUTLULUĞUNU YAŞAMAKTAYIZ'

Okul Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı ise, "Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaatleri esas alacak, astının ve üstünün hukukuna riayet edecek nitelikli personel yetiştirmenin azmi ve gayret içerisindeyiz. 19'u misafir asker olmak üzere toplam 2 bin 712 muvazzaf astsubayı mezun etmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Daima Türk milletinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde olan bu toprakları vatan yapan şehadet kültürünü ve milli mücadeleyi kazanan ruhu koruyan, milli bilinci gelecek kuşaklara aktaran gençler yetiştirmek temel hedefimizdir" dedi.

DİPLOMALARI VERİLDİ

Törende, dönem birincisi Astsubay Çavuş Nihat Doğan, yaptığı konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra Orgeneral Tokel, Vali Ustaoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu dereceye giren ilk 10 kursiyere diplomalarını verdi. Gine Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde Savunma Ateşesi olarak görev yapan Albay Sekou Souare dereceye giren Gineli misafir askeri personele mezuniyet belgesini verdi.

Tören, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunlarının Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına bestelenen marşları okumasının ardından resmi geçitle sona erdi.

