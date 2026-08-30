MSÜ Harp Okulları'nda 1276 Teğmen Mezuniyet Töreni

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünün kaynağı olan şanlı yuva harp okullarından bugün itibarıyla mezun olmaya hak kazanan 807'si karacı, 271'i denizci ve 198'i havacı 1276 teğmenin doğruluk, mertlik ve şeref timsali olarak burada olduğunu söyledi.

Tümgeneral Güldağı, teğmenlerin, harp okullarında aldıkları askeri ve akademik eğitimlerle, bağımsız muhakeme yetenekleri gelişmiş, hukuka ve demokratik değerlere saygılı, çağın gereklerini doğru okuyabilen, binlerce yıllık şanlı tarihten gelen milli, manevi ve mesleki değerlere gönülden bağlı subaylar olarak yetiştirildiklerini vurguladı.

Subayların, vatan, şeref, vazife ve dürüstlük şiarıyla yetiştiğini ve her daim milleti ile seçilmiş milli iradenin emrinde olduğunu ifade eden Tümgeneral Güldağı, mukaddes vatan müdafaasında, aklın ve bilimin rehberliğinde, üstün bir fiziki kabiliyet, yüksek bir ruh, tertemiz bir vicdanla hareket ettiklerini kaydetti.

Subayların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük ve en önemli gücü olmaya devam edeceğini dile getiren Güldağı, "Sancağın muhafızı, pek yüksek seciyeli, hep vatan sevdalısı kahraman teğmenlerim, gerçek askeri disiplinin hukuka, meşru emir komuta sistemine, askerlik mesleğinin kurallarına ve devletin anayasal düzenine bağlı olduğunu asla unutmayın." dedi.

En etkili silahın iyi eğitilmiş bir asker olduğunu söyleyen Güldağı, çağın gerektirdiği bilim ve teknolojinin yüksek bir akıl ile sağlam bir irade gücüyle kullanıldığında hedeflere mutlaka ulaşılacağını belirtti.

Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı, subayların aldığı askeri ve akademik eğitimleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "mektebi asli kıtadır" sözünden hareketle uygulama alanlarına yansıtarak, ana vatan, mavi vatan ve semalarında devletin ve milletin varlığı, bütünlüğü, güvenliği ve bağımsızlığı ile hak ve menfaatlerin savunulmasının teminatı olacaklarına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişiminde önemli bir rol üstleneceklerine inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Dost ve müttefik ülkelerden gelerek, harp okullarından mezun olan teğmenlere de seslenen Güldağı, şöyle konuştu:

"Burada edindiğiniz bilgi ve kurduğunuz dostluklarla ülkelerimizin karşılıklı gelişimine önemli derecede katkı sağlayacağınıza yürekten inanıyoruz. Kıymetli teğmenlerim, mezuniyetinizin sizlere, ailelerinize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Meslek yaşantınız boyunca başarılarınız daim, başınız dik, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, harp okullarımızın bu düzeye ulaşmasında bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen yüce milletimize zatı devletlerine, Milli Savunma Bakanlığımıza, sıralı komutan ve rektörlüğümüze saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu topraklar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum."

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve astsubay mevcudunun yüzde 55'ini oluşturuyor"

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'da büyük bir ihanet şebekesi olan FETÖ'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) darbe ve işgal teşebbüsüyle karşılaştığını söyledi.

Bütün askeri eğitim sisteminin FETÖ'nün eline geçtiği anlaşıldığı için Milli Savunma Üniversitesinin kurulduğunu ifade eden Afyoncu, bu süreçte askeri okulların, askeri eğitim kurumlarının büyük bir darbe gördüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı, sivil ve askeri bütün kurumların desteğiyle çok kısa sürede büyük işlerin başarıldığını söyleyen Afyoncu, "Şu ana kadar 67 binden fazla subay, astsubay ve kursiyer subay mezun ettik. Bugün Kara Kuvvetlerimizin subay mevcudunun yüzde 80'den fazlası, astsubay mevcudunun ise yüzde 63'ü Milli Savunma Üniversitesinden mezun oldu. Bu oran bütün Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve astsubay mevcudunun ise yüzde 55'ini oluşturuyor." dedi.

FETÖ'nün en fazla zarar verdiği pilot sistemindeki açıkların da Milli Savunma Üniversitesinden mezun olan genç subaylar sayesinde ortadan kaldırıldığını ifade eden Afyoncu, 500'e yakın pilotun Hava Harp Okulu'ndan mezun olarak Türk Hava Kuvvetleri saflarında görev yaptığını bildirdi.

Çiğli'deki öğretmen pilotların yüzde 75'inin de Milli Savunma Üniversitesi mezunu olduğunu ve bunun gurur verdiğini vurgulayan Afyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'cüler askeri eğitim sisteminde de özellikle askeri derslerde birçok teorik ve pratik eğitimi azaltmış ve bazı askeri dersleri kaldırmışlardı. Tatbiki eğitimin süresi, teorik askeri derslerin saati üniversitede artırıldı. Kara Harp Okulu'nda daha önce verilmeyen komando eğitimi, harp okulunda verilmeye başlandı ve bugün harp okulu mezunlarımızın çoğu komando brövesiyle mezun oluyorlar. Aynı şekilde Deniz Harp Okulu'nda deniz eğitimi, Hava Harp Okulu'nda da uçuş eğitimleri artırıldı. Öğrenci alımlarında, Hava Harp Okulu'nda, FETÖ'cülerin azalttığı uçuş sayıları ve yalnız uçuş, eğitime ilave edildi."

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ülkemize verdiği zararlar anlatılıyor"

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, demokrasi ve sivil toplum, Türk savaş felsefesi ve stratejik kültür gibi yeni derslerin müfredata eklendiğini aktardı.

Bu kapsamda, 2017'den itibaren öğrencilere demokrasi ve sivil toplum dersinin okutulduğunu ifade eden Afyoncu, "Bu derste hem demokrasi ve sivil toplum hem de Türkiye'deki darbeler, muhtıralar ve bunların Türk Silahlı Kuvvetleri ve ülkemize verdiği zararlar anlatılıyor." dedi.

MSÜ'nün Türk askeri eğitim öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında kurulduğuna işaret eden Afyoncu, "Üniversitemiz, dünyada yaşanan yeni gelişmeleri dikkate alıp yaklaşık iki asırlık bir tecrübe ve birikimden faydalanarak yerel ihtiyaçlara cevap verecek milli bir model olma iddiasındaki bu teşkilatlanma, bir taraftan askeri eğitim öğretimi demokratik denetim prensibine uygun hale getirmeyi hedeflerken, diğer taraftan sivil askeri işbirliğine dayalı bir modelle daha bilimsel ve etkin yürütmeyi amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Meydana gelen güncel askeri gelişmeler dikkate alınarak mevcut askeri eğitim sisteminin devamlı olarak değiştirildiğini söyleyen Afyoncu, şöyle devam etti:

"O yüzden askeri eğitim sistemini biz yeni savaş konseptine göre değiştirdik. Okullarımızdan mezun olan subay ve astsubaylarımız, elektronik harpten, dron eğitimine kadar birçok eğitimi alarak başka dünya ülkelerinde verilmeyen eğitimle mezun oluyorlar. Dron eğitiminin yanı sıra Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda da insansız deniz aracı eğitimi vermeye başladık. Sayın Cumhurbaşkanım Milli Savunma Üniversitesi en başta zatıalinizin desteğiyle bugünlere kadar geldi. Bunun için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Genç teğmenlerimize müsaadenizle üç şeyi tavsiye etmek istiyorum. Genç teğmen kardeşlerim hayatta üç şeyi unutmamanız gerekiyor. Birincisi, burada sizi yaşlı gözlerle izleyen anne babanızın ve büyüklerinizin hayır duasını almayı. Anne ve babasının hayır duasını almayan hiçbir evlattan ülkeye fayda gelmez. İkincisi bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize her zaman sahip çıkın. Türk kimliğini, Müslüman Türk kimliğini bu değerler yaşatmıştır. Bugüne kadar da bizim yok olmamamızı sağlamıştır. Üçüncü olarak da her zaman Türk milletinin seçtiği, seçilmiş sivil milli iradenin emrinde olun. Bu üç unsuru yaptığınız takdirde, Türk milleti dünyada gücünü muhafaza ederek, mazlumların sesi olmaya devam edecektir. Yeni rütbeleriniz hayırlı uğurlu olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Kaynak: AA