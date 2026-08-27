Rize'de yüzdüğü sırada kaybolan minik Arif'in cansız bedeni bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde, ikiz kardeşi Ahmet Ertuğrul Önder’in ardından dalgalara takılarak kaybolan 16 yaşındaki Arif Kerem Önder’den de acı haber geldi. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü arama çalışmalarında talihsiz gencin cansız bedeni, Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 mil açığında tespit edildi.

HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

Ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder ile birlikte serinlemek için girdiği denizde bir anda gözden kaybolan Arif Kerem Önder için başlatılan arama kurtarma çalışmaları acı sonla bitti. Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopter desteğiyle yürüttüğü arama-tarama faaliyetleri sırasında, genç çocuğun naaşına kıyıdan 3 mil açıkta ulaşıldı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Ekipler tarafından denizden çıkarılarak kıyıya getirilen Arif Kerem Önder’in cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Kaçkar Devlet Hospital morguna kaldırıldı. Evlatlarından gelen ikinci acı haberle yıkılan Önder ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı