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Mezarlıkta Yaşayan Kadına Belediyeden Sıcak Yuva

Mezarlıkta Yaşayan Kadına Belediyeden Sıcak Yuva
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Ankara'dan memleketi Çorum'a gelen ve barınacak yeri olmadığı için köydeki mezarlıkta kalan 65 yaşındaki Asuman Yalçınkaya, jandarmanın devreye girmesiyle Çorum Belediyesi'nin misafirhanesine yerleştirildi. Mezarlıkta korktuğunu ancak başka çaresi olmadığını söyleyen Yalçınkaya, tek göz de olsa bir ev istediğini belirtmişti.

ANKARA'dan geldiği memleketi Çorum'da barınacak yeri olmadığı için köydeki mezarlıkta kalan Asuman Yalçınkaya (65), belediyenin misafirhanesine yerleştirildi.

Ankara'da bir süre AŞTİ'de, daha sonra Şefkat Evleri'nde kaldığını belirten Asuman Yalçınkaya, Çorumlu olduğunu ve kimsesinin bulunmadığını söyledi. Çorum'a geldikten sonra da kalacak yer bulamayınca Çıkrık Köyü Mezarlığı'nda yaşamaya başlayan Yalçınkaya, "Mezarlık, büyük şehirlerden daha güvenli. Mezarlıkta zaman zaman kalıyorum. Elbette çok korkuyorum fakat yatacak, kalacak yerim yok. Ben de burayı tercih ettim. Burada sabahladığım oluyor. Elbette çok korkuyorum. Burada kalmam çok sakıncalı ancak kalacak başka yerim de yok" dedi.

'ONLARLA DERTLEŞİYORUM'

Mezarlıkta bulunan anneannesi ve diğer yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiğini belirten Yalçınkaya, "Anneannemin ve dayımın mezarlarının başına gelip, sabahladığım oluyor. Onlarla dertleşiyorum, bu da beni rahatlatıyor. Duygusallığım fazla, zaman zaman ağlıyorum ve rahatlıyorum" diye konuştu.

'TEK GÖZ DE OLSA BİR EV İSTİYORUM'

Kendisinin herhangi bir maddi imkanının olmadığını belirten Yalçınkaya, "Ben büyüklerimden, iş insanlarından, hayırseverlerden, kim el uzatırsa bir kiralık ev istiyorum. Tek göz de olsa yeter. Benim çeşitli rahatsızlıklarım var. İstiyorum ki odam olsun, çorbamı kaynatayım, hiç kimseye muhtaç olmayayım. Kısacası kiralık bir ev istiyorum. Maddi durumum olmadığı için bunu kendim yapamıyorum. En azından buralarda kalmaktan iyidir. Az da olsa eşyası olan bir ev istiyorum" dedi.

Yalçınkaya, durumun bildirilmesinin ardından jandarmanın devreye girmesi ile Çorum Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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