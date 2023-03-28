Msb: NATO Üyesi Fransa'nın Parlamentosunda Pkk/Ypg Terör Örgütünün Temsilcilerinin Ağırlanması, Parlamentonun Saygınlığına Gölge Düşürmüştür

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket, müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/ Ypg terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket, müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır" açıklamasını yaptı.

MSB, terör örgütü YPG ve YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması ve kendilerine onur madalyası verilmesine, bugün yaptığı yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. MSB'nin açıklaması şöyle:

"NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket, müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."