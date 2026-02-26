MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde bulunan 191. 'Kobra' Filo Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağı önceki gece 00.49'da Bulgaristan hava sahası sınırını kontrol amaçlı acil uçuş için havalandı. Uçak kalkıştan 3 dakika sonra İstanbul İzmir otoyolunun kenarına Naifli köyü bölgesine düştü. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza bölgesinde Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. F-16'da şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın, uçağı son ana kadar kontrol etmeye çalışarak yerleşim alanları ve otoyoldan uzaklaştırdığı, olası büyük bir faciayı önlediği ifade edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğramasına yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın son ana kadar uçağı terk etmediği doğrulandı.

"FIRLATMA SİSTEMİNİ SON ANDA ÇALIŞTIRDI"

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir. 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.

"UÇAĞI SON ANA KADAR TERK ETMEDİ"

Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

İRAN'DA SON DURUM

Bakanlık, İran'daki son gelişmeler ve Türkiye-İran sınırında alınan son önlemlere ilişkin son bilgileri de paylaştı.

Devletin ilgili kurumlarının koordinasyon içinde gerekli önlemleri aldığını belirten bakanlık, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı yönündeki iddiaları yalanladı.

S-400 İDDİASINA YALANLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin Somali'ye gönderileceği yönünde çıkan iddiaları da yalanladı. S-400'lerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda alındığını belirten bakanlık, hava savunma sistemlerinin göreve hazır durumda olduğunu bildirdi.

ŞEHİTE SON VEDADA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda şehit pilot için tören düzenlendi. Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve 10 yaşındaki kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti. Şehidin kızı Nil Bolat tören boyunca gözyaşı döktü. Tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı. Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.