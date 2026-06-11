Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında ifade verdi: "Adasına gitmedim, kimseyi mağdur etmedim"

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan Jeffrey Epstein dosyası kapsamında Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne verdiği ifadede, "Onun adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiç gitmedim. Hiç kimseyi mağdur etmedim. O, benimle kişisel bir ilişki kurmaya çalışmış olsa da benim böyle bir ilgim olmadı ve bu çabalarına hiçbir zaman karşılık vermedim" dedi.

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan Jeffrey Epstein dosyası kapsamında Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne gönüllü olarak ifade verdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen oturumun başında Epstein'in suç teşkil eden faaliyetlerine hiçbir zaman tanık olmadığını vurgulayan Gates, "Onun adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiç gitmedim. Hiç kimseyi mağdur etmedim. O, benimle kişisel bir ilişki kurmaya çalışmış olsa da benim böyle bir ilgim olmadı ve bu çabalarına hiçbir zaman karşılık vermedim" ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerimizi kendi kişisel çıkarı için kullanmaya çalıştı"

Epstein ile 2011 yılında tanıştığını ve Epstein'in o dönemde küresel sağlık programları için milyarlarca dolar toplayabileceğine dair kendisine söz verdiğini belirten Gates, "Epstein'in daha önce yasal bazı sorunlar yaşadığını biliyordum, ancak işlediği suçların ciddiyetini tam olarak anlamamıştım. Görüşmelerimizi kendi kişisel çıkarı için kullanmaya çalıştı. Epstein ile en başından beri görüşmemeliydim. Onunla görüşmek büyük bir hataydı" değerlendirmesinde bulundu. Daha sonra uzaklaşmaya çalıştığı Epstein'in özel hayatı ile ilgili bilgileri kullanarak üzerinde baskı kurmayı denediğini öne süren Gates, "Epstein, uydurduğu pek çok yalana ek olarak, geçmişteki sadakatsizliklerimle ilgili bilgileri kullanarak kendisiyle yeniden bağlantı kurmam için baskı yapmaya çalışıyordu" dedi.

"Umarım mağdurlar adalete kavuşur"

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne verdiği ifadenin Epstein mağdurlarının adalet arayışına katkı sunmasını umduğunu vurgulayan Gates, "Umarım Epstein suçlarının mağdurları hak ettikleri adalete kavuşurlar" ifadelerini kullandı.

Epstein davasında adı geçmişti

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde ölü olarak bulunan Epstein'in intihar ettiği açıklanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Epstein hakkındaki adli soruşturmayla ilgili milyonlarca sayfalık belgeyi kamuoyu ile paylaşmış, belgelerde Gates'in adının ve Epstein ile yan yana çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı görülmüştü.Epstein ile ilişkisine dair suçlamaları kesin bir dille reddeden Gates, yasadışı hiçbir faaliyete karışmadığını ve Epstein'in karanlık eylemlerinden haberdar olmadığını ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı