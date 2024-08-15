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Türkiye'den dikkat çeken hamle! Ege'de yeni jet üssü kuruluyor

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MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamaları sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı kurulmaktadır" açıklamasında bulundu. Çanakkale'de ise Amfibi Kolordu kurulacağı belirtildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğüne vurgu yaptı. MSB kaynakları ayrıca alınan yeni jet üssü kararını da duyurdu.

Hudut hattının Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğuna vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. Bin 383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 olmuştur" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk ayrıca geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI ŞART"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm dünya yaklaşık 10 aydır İsrail'in yaptığı katliamları ve bölgeyi felakete sürüklemesini izlemeye devam etmektedir. Uluslararası hukuku hiçe sayan, başına buyruk İsrail yine bir okul binasına sığınan yüzden fazla masum Filistinliyi katletmiştir. İsrail tarafından insanlığa karşı işlenen suçlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Uluslararası toplum, daha fazla kan dökülmeden ve masum insan ölmeden İsrail'i durdurmalı, bölgemizde istikrar ve barışı bir an evvel tesis etmelidir. Ayrıca Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyor, bu çabaların en kısa zamanda başarı ile sonuçlanmasını umuyoruz. Bölgesel ve uluslararası istikrar için 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin Devletinin kurulmasının şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

Tuğamiral Aktürk ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar 20 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 62 helikopter ile bin 79 sorti yapılarak destek sağladığını bildirdi.

Türkiye'den dikkat çeken 2 hamle! Ege'de yeni jet üssü, Çanakkale'de Amfibi Kolordusu

Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Yerli ve milli savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda modernize edilen M60 T tankı, Deniz Tipi Uzaktan Komutalı Ateşleme Sistemi (USAS) ve T-155 Kundağı Motorlu Fırtına II Obüs"ün muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır."

MUĞLA'DA YENİ ÜS KOMUTANLIĞI

Bakanlık kaynakları, Muğla/ Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ile Çanakkale'de Amfibi Kolordusu kurulacak olmasının ne anlama geldiğiyle ilgili sorulara, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamaları sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı kurulmaktadır. Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1985 yılından itibaren hizmete alınmış ve askeri havacılık anlamında görevini yerine getirmiştir. Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuvvet Yapısı Planı'nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Çanakkale'de Amfibi Kolordu kurulmasına yönelik ise Deniz Kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak böyle bir karar alınmıştır. Deniz Piyade Birliklerinin üç tugaydan teşkil Kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir" cevabını verdi.

SINIRDA İNSAN KAÇAKÇILIĞI OLAYINA KARIŞAN EMEKLİ TUĞGENERAL

Bakanlık kaynakları, makam aracıyla hudutta insan kaçakçılığı olayına ilişkin tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere olaya karışan Uzman Erbaşların sözleşmeleri feshedilmiş, emir astsubayının Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile TSK'dan ilişiği kesilmişti. Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüldükten sonra alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale Dalaman Türkiye Irak Ege Yerel Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

VEFA:

Yaradan ordumuzu her daim muzaffer kılsın!.. Etrafımız ateş çamberi. Onların sayesinde rahatlık, huzur ve sükunetimiz var!.. En büyük Türk Atatürk!..

36
4
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sade vatandaş:

kaldırıldığı için açıklamamda sakınca yok yaklaşık kırk yıl önce muğla merkezde hedefi uçarbirlik harekatıyla adalar olan piyade sınıfı hava indirme birliğinde askerlik yaptım şimdi yok neden kaldırıldığını bilmiyorum belki günün şartlarına göre yeniden yapılandırılmış olabilir komutanlar her zaman bize hedefin ve amacın ne olduğunu birileri ?? ne der diye çekinmeden, korkmadan açık açık söylüyorlardı.

3
0
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Osman Uzunkadri:

Mevlam Ordumuza zeval vermesin, eksikliğini göstermesin de lakin hata payı risk faktörleri göze alındığında demek ki en az 6 bin kişi yasa dışı yollardan girebiliyor diye düşünüyorum benim öngörüm

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