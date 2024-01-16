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Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası

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Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada karar çıktı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Sheikh Mohamud'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı 27 bin TL para cezasına çevirdi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih'te 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023'de Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

EŞİ ŞİKAYETİNİN BULUNMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık'taki ifadesinde ise 'bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını' söylediği kaydedilmişti.

Ayrıca Şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Ocak'ta saat 11.45'de başlanacağı öğrenilmişti.

Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi

Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi

Haberler.com / Şahin Solak - Güncel

Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

İDO BEY:

Taksirle ölüme 27 bin para cezası belkide bir tokat atana daha fazla ceza verilmiştir adalet mülkün temelidir.

465Yanıtla
Agit Öztunç:

Bu mu yani ölümüne bedeli 27 bin mi adalet böyleymiş demek ki

371Yanıtla
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hani beraat etmişti la , geçen hafta haber yapıyorsunuz adam serbest kaldı beraat şimdi adamı içeriye atıyorsunuz :)

1325Yanıtla
Melathron Bilişim ve Gıda:

Belli ki sen okuduğunu anlamıyorsun, bilgin de yok yazdığına göre! Bu herifin beraat ettiği haberi hiç yapılmadı, yakalama kararı kaldırıldı ve serbest bırakıldı, kuryenin ailesi de şikayeti geri çekmişti. Şimdi olan ise yargılama sonu verilen ceza para cezasına çevrildi! İçeri girdiği yok yani!! Anlaman konusunda umudumu kaybetmek istemiyorum :))

326
Muhalif:

27 bin ödeyip çıkıyor işte zaten girmedi ama türkiyeden biri böyle bi kazaya denk gelirse aynı ceza verilmeli elsaş karar oldu. Artık arabayla birine çarpıp ölürse sende 27 bin verip çıkcan

282
Hakan Kaya:

serbest kalmak beraat etmek anlamına gelmez, geçen hafta ifade verdi serbest kaldı, bu hafta dosyada karar çıktı ceza aldı.

05
Turbo Levent:

tttitimi yetin

00
SAMET TEMAS:

iyi de motorcu asli kusurluymuş sonradan anlaşılmıştı. bu ceza nedir şimdi?

918Yanıtla
BUĞRA EMRECİKSİN:

Adalet ortadan kalkarsa devlet yıkılır. TCK'ya göre taksirle insan öldürmenin cezası para değil 6 yıla kadar hapistir. TCK m.85: (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

01Yanıtla
anti mizantropist:

tr de insan öldürme cezası 27 bin TL para cezası olmuştur hayırlı olsun

00Yanıtla
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