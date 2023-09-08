MİT'in, İnfaz Görüntüsüyle Gündeme Gelen İki Işid'li ile İlgili Olarak Pakistan ve Azerbaycan Suç Kayıtlarını Mahkemeye Gönderdiği Ortaya Çıktı

Gaziantep’te IŞİD terör örgütü yöneticilerinden infaz görüntüsü ortaya çıkan Ahmet Güneş, Ökkeş Durmaz ve Mustafa Delibaşlar hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), 2014 yılında Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği belgenin ekine ANKA ulaştı. Ekli belgeye göre MİT Hukuk birimi mahkemeye Durmaz’ın ‘Pakistan’dan sınır dışı edildiği’ ve Delibaşlar’ın da ‘Azerbaycan’da hapis cezası aldığı’ bilgi notunu iletti.

TAMER ARDA ERŞİN - GÜRKAN DEMİRTAŞ

Gaziantep'te IŞİD terör örgütü yöneticilerinden infaz görüntüsü ortaya çıkan Ahmet Güneş, Ökkeş Durmaz ve Mustafa Delibaşlar hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), 2014 yılında Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği belgenin ekine ANKA ulaştı. Ekli belgeye göre MİT Hukuk birimi mahkemeye Durmaz'ın ' Pakistan'dan sınır dışı edildiği' ve Delibaşlar'ın da ' Azerbaycan'da hapis cezası aldığı' bilgi notunu iletti.

IŞİD'in Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde 103 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliamına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın dosyasına, firari sanık Ahmet Güneş hakkındaki belgeler de girdi. Güneş'in katliamdan 1,5 yıl önce, Gaziantep'te IŞİD'in "Gaziantep emiri" ve 10 Ekim katliamı organizatörü Yunus Durmaz'ın kardeşi Ökkeş Durmaz ve IŞİD üyesi Mustafa Delibaşlar ile birlikte yargılandığı dosyaya giren bu belgelerde, Güneş ile Durmaz'ın kontrolündeki manganın eğitim videoları ve PKK'lı olarak niteledikleri bir kişiyi infaz ettikleri anların görüntüleri bulunuyor.

DURMAZ VE DELİBAŞLAR'IN YURT DIŞI BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKTI

MİT'in; Güneş, Durmaz ve Delibaşlar hakkında Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 30 Haziran 2014'te gönderdiği yazıya ANKA Haber Ajansı ulaşmıştı. Bu belgenin eki de ortaya çıktı. MİT'in mahkemenin "Irak Şam İslam Devleti adlı örgütün terör örgütü olup olmadığı hususunun Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT müsteşarlığından ayrı ayrı sorulmasına" şeklinde bir ara kararı üzerine yazılan müzekkere verilen yanıtın ekinde, üç IŞİD yöneticisi hakkında MİT'in edinebildiği bilgiler yer aldı. MİT'in mahkemeye gönderdiği belgenin "Bilgi Notu" başlıklı ekinde üç IŞİD'liden ikisi (Ökkeş Durmaz ve Mustafa Delibaşlar) hakkında sadece şu bilgiler yer aldı:

"Ökkeş Durmaz hakkında 13 Kasım 2009'da Pakistan'dan ülkemize sınır dışı edildiği, Mustafa Delibaşlar hakkında ise ' Azerbaycan'da 9 Ağustos 2015'te gözaltına alındığı, Azerbaycan Bakü Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Nisan 2006 tarihli kararı uyarınca 5 yıl hapis cezası aldığı, Azerbaycan'daki cezasını tamamlayarak, Nisan 2009'da Gaziantep'e döndüğü şeklinde istihbari bilgiler bulunduğu tespit edilmiştir."

İSTİHBARİ BİLGİLER TEK BAŞINA KANIT OLARAK KULLANILAMIYOR

Mahkemeye bu yazı ulaşmış olmasına rağmen; MİT Teşkilat Kanunu ve yargılama usul kanunlarına göre istihbarat kuruluşlarının "istihbari bilgileri" yargıda tek başına kanıt olarak kullanılamıyor.

MİT: "BAHSE KONU ŞAHISLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI LİSTESİNDE ADLARININ GEÇİP GEÇMEDİĞİ HUSUSUNDA BİLGİYE RASTLANMAMIŞTIR"

Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Haziran 2014 tarihinde resmi yazısına, o dönem Başbakanlığa bağlı olan MİT Müsteşarlığı da 30 Haziran 2014 tarihinde mahkemeye gönderdiği yanıtta ise bu üç IŞİD'li hakkında şu ifadeler yer almıştı:

"İlgili yazıya konu talebe ilişkin olarak müsteşarlığımız kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde, bahse konu şahısların ülke içinde veya dışında herhangi bir terör örgütü mensupları listesinde adlarının geçip geçmediği hususunda bilgiye rastlanmamıştır."

TAHLİYE EDİLİNCE FİRAR ETTİLER, HALEN BULUNAMADILAR

MİT'in bu yazısının dava dosyasına girmesinin ardından Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi toplam üç sanıklı davada sanıkların tamamını tahliye etti. Tahliyenin ardından ise sanıklar firar ettiler ve bir daha kendilerine ulaşılamadı. Yargılama sonunda Mustafa Delibaşlar ve Ökkeş Durmaz beraat ederken, mahkeme Ahmet Güneş'e ise önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ancak yapılan indirimin ardından bu ceza 6 yıl 3 aya indirildi.

İLK YAKALANMALARI DA RASTLANTI İLE OLMUŞTU

IŞİD ile ilgili birçok katliam davası açısından da büyük önem taşıyan Gaziantep'teki bu dava, üç isimin rastlantıyla yakalanmasıyla gündeme gelmişti. 25 Mart 2014 tarihinde Gaziantep'te yol kontrolü yapan polis ekipleri, bir araçtan çalılıklara doğru malzeme atıldığını fark etti. Araç durdurulduğu sırada sürücü Mustafa Delibaşlar'ın üzerinde mail adresleri ve şifrelerinin bulunduğu bir kağıdı yırtmaya çalıştığı fark edildi. Polis, kağıtlara el koyarken, şoförle birlikte araçtaki Ökkeş Durmaz ve Ahmet Güneş'i de gözaltına aldı. Çalılıklarda yapılan aramada harddisk, flash bellek, hafıza kartı ve kar maskesi bulundu.

Bu 3 IŞİD'linin imha etmeye çalıştığı söz konusu görüntülere de ANKA ulaşmıştı. Bu belgelerde; Güneş'in IŞİD saflarında çatışmasını gösteren anlar ile bir kişiyi infaz etmesini içeren görüntüsü de yer aldı. Güneş'in videoda infaz edilecek kişi ile Arapça konuşarak infaz edileceğini anlatması da videoda bulunuyor.

"ÖLÜM SİZE GELİP ÇATTIĞINDA MI MÜSLÜMAN OLDUNUZ? DİYE SORDU. İNFAZ ETTİ"

Görüntülerde videoyu çeken kişi "Ölüm size gelip çattığında mı Müslüman oldunuz" diye sordu. Güneş ve çevresindeki diğer IŞİD'lilerin elinde kalaşnikof makineli tüfekler bulunuyor. Güneş, önündeki kişi infaz etmeden önce Kur'an-ı Kerim'den Tevbe Suresi ayetlerini okudu. Güneş, önündeki kişinin PKK'lı olduğunu söyleyerek, "İşte bu mürtet PKK'den aldığımız esirlerden bir tanesi. Bunlar gerek PKK'nin yanında savaşan gerekse söz ve dil ile her halükarda onlara destek olmaya çalışanlar" diye konuştu. Güneş, önündeki kişinin öldürülmesini "Amel" diye açıklayarak, yine başka bir ayeti okudu.

İNFAZDAN SONRA SÜBHANEKE DUASI OKUDULAR

Güneş'in videoda, çevredekilere önündeki kişinin ölüp yere düştüğünde bir kere Sübhaneke duası okumasını emrettiği görüldü. Videodaki IŞİD'lilerin önlerindeki kişiyi infaz ettikten sonra cansız bedenine ellerindeki tüfeklerle birer el ateş etmelerini istedi.

DOSYAYA FİRARİ SANIKLARIN DA EĞİTİM VİDEOLARI GİRDİ

Dosyaya firari IŞİD'lilerle ilgili başka videolar da girdi. Boş bir fabrikanın etrafında çekilen videoda IŞİD'lilerin silahlı eğitim yaptığı anlar görüldü. Bu videoda IŞİD'liler kendi yazdıkları marş ve IŞİD bayrağı ile yürüdü. Videoda firari sanık Ahmet Güneş'in ise bu IŞİD'lilerin eğittiği anlar da yer aldı. Videoyu çeken kişinin "Kimi koruyorsunuz" sorusuna Güneş'in yanındaki iki kişi ona yakın koruma gibi davranarak, Güneş'i koruduklarını ifade etti.

Yine fabrika alanında IŞİD'lilerin eğitim yaptığı başka videolarda IŞİD'liler önce ısınma hareketleri yapıyor, sonra eğitim için kurdukları parkurda engellerle savaş eğitimi yaptıkları görüldü. Eğitim parkurunda 2 metrelik duvarın üzerinden atladıkları, sürünme eğitimi yaptıkları anlar videoya yansıdı.