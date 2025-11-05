Haberler

Mısır, Türkiye'nin Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'ne Katılımını Engellemek İçin ABD ile Görüşüyor

Güncelleme:
Lübnan merkezli El Ahbar gazetesi, Mısır'ın Türkiye'nin Gazze'ye gönderilmesi planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını engellemek için Washington ile yoğun temaslar yürüttüğünü iddia etti. Mısır, Türkiye'nin bölgedeki etkisini kısıtlama çabasını sürdürüyor.

(ANKARA) - Lübnan merkezli El Ahbar gazetesi, Mısır'ın, Türkiye'nin Gazze'ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını engellemek için Washington'la yoğun temas yürüttüğünü öne sürdü. Kahire'nin Washington'la yürüttüğü görüşmelerin, Ankara'nın bölgedeki etkisini sınırlama amacını taşıdığı iddia ediliyor.

Lübnan merkezli El Ahbar gazetesinin haberine göre Mısır, Türkiye'nin Gazze'ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını engellemek için Washington ile yoğun görüşmelerde bulundu. Haberde, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati'nin bu hafta İstanbul'da düzenlenen Gazze merkezli Dışişleri Bakanları toplantısına katılmaması, Kahire'nin, Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü katılma isteğini reddettiği olarak değerlendirilirken; bunun, Türkiye'ye yönelik "Mısır'ın gerginliğini tırmandırdığının" bir başka göstergesi olduğu ileri sürüldü.

El Ahbar'a konuşan Mısırlı kaynaklara göre Kahire, "Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılma isteğini reddederek, yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'ye daha geniş bir rol vermeyi" hedefliyor. Kaynaklar, Mısır'ın, Türkiye'nin Gazze'deki nüfuzunun artmasından endişe duyduğunu dile getirirken; ülkenin aynı zamanda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Türk güçlerinin varlığını reddetmesi üzerine bunu sınırlandımaya çalıştığını kaydetti.

Kaynaklar, Kahire'nin bu reddinin, "Mısır'ın Gazze sınırına ilişkin güvenlik kaygılarının yanı sıra Ankara ile nüfus rekabetine ilişkin siyasi kaygılarla bağlantılı olduğunu" açıkladı. Kaynaklar, ABD ile konuyla ilgili görüşmelerin "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'yi Gazze'de Mısır'a alternatif olarak gösterme çabaları" ışığında yapıldığını öne sürdü.

Uluslararası İstikrar Gücü nedir?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan yeni barış planı kapsamında "Uluslararası İstikrar Gücü"nün kurulacağını duyurdu. Eylül 2025'te açıklanan plana göre, çok uluslu bu güvenlik gücü; Gazze'de güvenliği sağlamak, yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak, bölgenin silahsızlandırılmasını ve yeniden inşasını denetlemek gibi görevler üstlenecek.

ABD'nin öncülüğünde Arap ve uluslararası ortakların katılımıyla oluşturulması planlanan güç, bölgedeki uzun vadeli iç güvenlik düzeninin sağlanmasını ve İsrail'in Gazze'den aşamalı olarak çekilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Washington yönetimi, söz konusu girişimin hem insani krizin hafifletilmesi hem de kalıcı bir siyasi çözüm için zemin hazırlanması açısından kritik bir adım olduğunu belirtiyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
