Milli Saraylar, 100'üncü yılında dünyanın en seçkin müze yöneticilerini İstanbul'da buluşturuyor

MİLLİ Saraylar Başkanlığı, kuruluşunun 100'üncü yılında 27 ülkeden üst düzey müze yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirecek. "Milli Saraylar'ın Yüzyılı" başlıklı sempozyum, üç gün boyunca Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız saraylarında gerçekleştirilecek. Sempozyumun tanıtımında konuşan Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, "Milli Saraylar Başkanlığı olarak bu önemli yılı, gelecek kuşaklara bilgi ve kalıcı eser bırakabilecek nitelikte ilmi çalışmalarla değerlendirmek istedik. Bu sempozyum da bu anlayışın bir ürünü. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki müze direktörleri, kurum başkanları ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri davetimize icabet etti. Toplam 27 ülkeden 95 bildirinin ve 109 katılımcının yer aldığı bu büyük sempozyumu gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.

Milli Saraylar Başkanlığı, 24-26 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek "Milli Saraylar'ın Yüzyılı" Uluslararası Sempozyumu ile 27 ülkeden 109 üst düzey temsilciyi İstanbul'da ağırlayacak. Sempozyum, Türkiye'de saray müzeciliği alanında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası buluşma olma özelliğini taşıyor. 2025 yılında 100'üncü yılını kutlayan Başkanlık, saray müzeciliği ve kültürel miras yönetimi alanındaki bir asırlık birikimini bu sempozyum aracılığıyla uluslararası platforma taşımayı amaçlıyor. Program kapsamında 95 bildiri sunulacak.

PEK ÇOK TARİHİ YAPI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Milli Saraylar'ın 2018'de doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasıyla başlayan yeni dönemde Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Edirne Sarayı ve Ankara Palas gibi pek çok tarihi yapı tek çatı altında toplandı. Böylece Osmanlı saray mirası, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaya başlandı.

DARPHANE-İ AMİRE YERLEŞKESİ İLK KEZ KAMUOYUNA AÇILIYOR

Sempozyumun Topkapı bölümündeki oturumları, Darphane-i Amire yerleşkesinde ilk kez kamuoyuna açık şekilde yapılacak. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, bilim kurulu öncülüğünde yürütülen projelerle birkaç ay içinde dünya çapında dört yeni müzenin açılacağını belirtti. Yıldız ayrıca, Topkapı Sarayı'nın porselen, silah, hat ve sanat koleksiyonlarında yer alan on binden fazla taşınabilir eserin ziyaretçilere sunulacağını ifade etti.

VERSAİLLES'TAN PEKİN'E: ÜST DÜZEY KATILIM

Sempozyum, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyadan saray müzeleri, ulusal miras kurumları ve müzecilik alanının önde gelen kuruluşlarını İstanbul'da buluşturacak. Katılımcı kurumlar arasında: Versay Sarayı, Fontainebleau Sarayı, Prusya Sarayları ve Bahçeleri Vakfı, Birleşik Krallık Kraliyet Koleksiyonu Vakfı, İsveç Kraliyet Sarayları, Uffizi Galerileri, Avrupa Kraliyet Konutları Birliği, İspanya Ulusal Miras Kurumu, Kore Ulusal Saray Müzesi, Tokyo Ulusal Müzesi, Pekin Saray Müzesi, Brezilya Ulusal Müzesi Ayrıca müzeciliğin uluslararası standart belirleyici kurumları ICOM, ICCROM ve ICOMOS da sempozyuma temsilci gönderecek.

ÜÇ GÜN ÜÇ SARAY: ÇOK KATMANLI PROGRAM

Sempozyumun Dolmabahçe Sarayı'ndaki açılış oturumlarında, Milli Saraylar'ın 100 yıllık kurumsal gelişimi, hanedan konutlarının müzeye dönüşümü, deprem sonrası güçlendirme uygulamaları, restorasyon projeleri ve iklim krizinin kültürel mirasa etkileri ele alınacak. Topkapı Sarayı ve Darphane-i Amire'de yapılacak ikinci oturumda ise koruma, sergileme ve erişilebilirlik politikaları, arşiv belgeleri ışığında Osmanlı mirasının günümüze etkileri, yeni müze projeleri, çağdaş müze tasarımı, bilimsel analiz, konservasyon teknikleri ve sanat tarihi sunumlarının yapılacağı belirtildi. Sempozyumun Yıldız Sarayı'ndaki kapanış oturumunda ise saray yönetim modelleri, ziyaretçi politikaları, tarihi merkezlerin müzeye dönüştürülmesi, eğitim programları ve temsil pratikleri ile Osmanlı saray bahçeleri ve Avrupa saray parkları arasındaki ilişkiler değerlendirilecek. Sempozyum, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu ile uluslararası kurum temsilcilerinin yer aldığı değerlendirme oturumu ile sona erecek.

'TÜRKİYE'DE BU SEVİYEDE BİR BULUŞMA HİÇBİR ZAMAN OLMAMIŞTI'

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, "Ülkemizin en nadide tarihi ve kültürel miras kurumlarından bir tanesi olan Milli Sarayların 100'üncü yılını idrak ediyoruz. Böylesi kurumlarda bu tarz yıl dönümleri gerçekten her zaman büyük öneme sahip olan anlar olarak düşünülür. Biz de Milli Saraylar Başkanlığı olarak bu önemli yılı çok ciddi bir ilmi çalışmayla gelecek kuşaklara bir bilgi, bir kimi bırakabilecek etkinliklerle değerlendirmeyi düşündük. Bu sempozyum da bunun bir ürünü. Milli saraylarla aynı kulvarda, aynı sektörde faaliyet gösteren dünyanın çok çeşitli ülkelerinden meslektaşlarımız, gerek müzecilik kurumlarının direktörleri, başkanları, gerekse uluslararası kurumların en üst düzey yöneticileri bu vesileyle davetimize icabet ettiler. ve toplam 27 ülkeden 95 bildiri sahibinin ve 109 katılımcının bulunduğu bu büyük sempozyumu gerçekleştirmeye muvaffak olduk. İnşallah önümüzdeki haftada birinci günü Dolmabahçe'de, ikinci günü Topkapı Sarayı'nda ve üçüncü günü Yıldız Sarayı'nda olmak üzere bu etkinlikler, bu sempozyum gerçekleştirilecek. Özellikle dünyadaki ana saray müze kurumlarının, tepe yöneticilerinin hemen hemen tamamı burada olacak. Bu çok kıymetli çünkü Türkiye'de bu seviyede bir buluşma hiçbir zaman olmamıştı" dedi.

'YILDIZ SARAYI'NDA DA İKİ KONFERANS SALONU DA BU VESİLEYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞ OLACAK'

Yasin Yıldız, "Bununla birlikte uluslararası müzecilik kurumlarının, üst çatı kurumlarının yöneticilerini de ağırlayacak olmamız çok kıymetli. Bilhassa saray müzeler alanında dünyada gerçekten son yıllarda çok ciddi bir ziyaretçi yoğunluğunun olduğunu, ülkelerin kültürel mirasının, saray müzeler bölümünün ciddi bir şekilde dünya ölçeğinde ziyaretçiler aldığını ve bu sektörün çok geliştiğini biliyoruz. Bu yönde direktörler seviyesinde bir bilgi paylaşımının, iş birliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte bu alandaki çatı kuruluşlarla ilişkilerimizi güçlendirme yolunda çok büyük çabalarımız olacak. Bilhassa şu an Türkiye'de saray müzeler alanında yetişen restoratörlerin, müzecilerin, uzmanların ileriki yıllarda ülkeler arasında bu münferit olarak başlamış durumda ama kurumsal düzeye çıkaracağımız iş birlikleriyle, elemanlarımızın uzun soluklu ortak çalışmalarda bulunmaları, karşılıklı eğitimler ve deneyim paylaşmaları için bu ülkelere gidip gelmelerinin bir öncülüğü olacağını düşünüyoruz. Bu noktada Topkapı Sarayı'nda özellikle Darphane bölgesinde yeni hazırlamış olduğumuz galerilerimizde bu oturumlarla ilk defa ziyaretçisiyle buluşmuş olacak. Özellikle Darphane 1 ve 2 olarak adlandırılan galeriler bu oturumlara ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda Yıldız Sarayı'nda da manej binasında hazırlanan iki konferans salonu da bu vesileyle gün yüzüne çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.