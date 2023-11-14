Milli Eğitim Bütçesinde "Terör Örgütü" Tartışması... Karaca: Işid'e Militan Taşere Ettiği Bilinen İhh'yla Dini Eğitim Protokolüne İmza Attınız

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde, "IŞİD'e militan taşere ettiği bilinen İHH'yla olmak üzere yüzlerce dini eğitim protokolüne imza attınız. Sadece geçen yıl cemaat tarikat yurtlarına 563 milyon lira ayırdınız" dedi. Karaca’nın bu sözleri üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, "Bu ciddi bir iddiadır. Elinizdeki belgelerinizi hemen buradan çıkınca savcılığa iletin araştırsın bakalım. Bakanlığı bir dolaylı olarak bir terör örgütü ile ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum" diye konuştu. Karaca ise, "Özel olarak savcılığa gitmeye gerek yok 10 Ekim Katliamı davasında bizzat belgelere girmiş bir şeyden bahsediyoruz" diye cevap verdi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde, "IŞİD'e militan taşere ettiği bilinen İhh'yla olmak üzere yüzlerce dini eğitim protokolüne imza attınız. Sadece geçen yıl cemaat tarikat yurtlarına 563 milyon lira ayırdınız" dedi. Karaca'nın bu sözleri üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, "Bu ciddi bir iddiadır. Elinizdeki belgelerinizi hemen buradan çıkınca savcılığa iletin araştırsın bakalım. Bakanlığı bir dolaylı olarak bir terör örgütü ile ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum" diye konuştu. Karaca ise, "Özel olarak savcılığa gitmeye gerek yok 10 Ekim Katliamı davasında bizzat belgelere girmiş bir şeyden bahsediyoruz" diye cevap verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

BAKAN TEKİN: "ŞİKAYETÇİYİM"

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, okullarda bir gün ücretsiz yemek verilmesi için topladıkları 10 bin imzayı Milli Eğitim Bakanı Tekin'e verdi. Bakan Tekin, Karaca'yla görüntüsünün alınmasına "Ben şikayetçiyim. Bu görüntüleri özel hayatımın gizliliği olarak buluyorum" diyerek tepki gösterdi. Karaca da, Bakan Tekin'e, "10 bin imzayı size ilettiğimi ispatlamak durumundayım. Neden çekiniyorsunuz? 10 bin imzayı aldım, başımın üzerine koydum demek bu kadar zor bir şey mi? Ayrıca burası Meclisi özel hayat nedir" diye sordu.

KARACA: "IŞİD'E MİLİTAN TAŞERE EDEN İHH İLE PROTOKOLLER"

Karaca, komisyonda yaptığı konuşmada "IŞİD'e militan taşere ettiği bilinen İHH'yla olmak üzere yüzlerce dini eğitim protokolüne imza attınız. Sadece geçen yıl cemaat tarikat yurtlarına 563 milyon lira ayırdınız" dedi.

MEHMET MUŞ: "BAKANLIĞI TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİNLENDİRMEYİN"

Karaca'nın bu sözleri üzerine devreye giren Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Karaca'yı uyararak, "IŞİD'e militan taşere eden İHH ile protokol yaptınız" iddianızı ortaya koymanız lazım. Bu ciddi bir iddiadır. Elinizdeki belgelerinizi hemen buradan çıkınca savcılığa iletin araştırsın bakalım. Bana cevap vermeyin evraklarınız alın savcılığa gidin. Bakanlığı bir dolaylı olarak bir terör örgütü ile ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

KARACA: 10 EKİM KATLİAMI DAVASINDA BELEGELERE GİRMİŞ

Karaca da Mehmet Muş'a, "Özel olarak savcılığa gitmeye gerek yok 10 Ekim Katliamı davasında bizzat belegelere girmiş bir şeyden bahsediyoruz" dedi. Bunun üzerine Muş, "Yalan üzerinden siyaset olmaz. Mahkemedeyse mahkemenin kararını bekleyeceksiniz" yanıtını verdi.

"SEÇİM BİTTİ YEMEK GİTTİ"

Karaca, konuşmasında okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmesi belirterek, "İktidarınızda milyonlarca insan açlığa mahkum edildi ve o açlık en çok da çocukları etkiliyor. Devletin resmi verileri bile diyor ki, 'Bu ülkede 0-17 yaş arası her iki çocuktan biri yetersiz besleniyor.' Ülkenin dört bir yanında insanlar çocuklarını besleyemiyorlar. Siz bile bu sese kulağınızı kapatamadınız ve sadece bir eğitim öğretim dönemi boyunca okul öncesine yemek vermek zorunda kaldınız ama seçim bitti yemek gitti. Siz sessiz sedasız bunun üstünü kapatabileceğinizi düşündünüz ama bakanlığınızın yemek verdiği dönemde gıda enflasyonu en az yüzde 85 artmışken elbetteki bunun hesabını halk size soracaktır, bu yemeği neden kaldırdığınızı açıklamak durumundasınız."

"OKULUMDA SAĞLIKLI BESLENİYORUM PROJESİ"

Milli Eğitim'in "okulumda sağlıklı besleniyorum" projesini eleştiren Karaca, "İki çocuklu bir aile için beslenme çantasının aylık maliyeti asgari ücretin üçte birini aşıyor bugün ve biz sizin bütçe sunuş kitapçığına bakıyoruz 'okulumda sağlıklı besleniyorum' programını koyduğunuzu görüyoruz orada. Bu Milli Eğitim Bakanlığı için utanç verici olmalı çünkü o programla internet sitesinde yayınladığınız öğrenciler için bir tek öğünü veliler sağlamaya çalışsa çocuklarına asgari ücretin yarısını harcamak durumundalar. Böyle bir programı ortaya koyduğunuz da acaba bir tek bürokratınız bile 'Bakanım biz bu sunuşa bunu koymayalım' diye size bir uyarıda bulunmadı mı merak ediyorum."

MESEM'lerde yoksul öğrencilerin emeğinin patronlara peşkeş çekildiğini savunan Sevda Karaca, "Bir kuruş vermiyorlar. Çocukların güvenliğinden sorumlu hissetmiyorlar kendilerini. Çocuk işçilerin ölümünden siz de en az patronlar kadar sorumlusunuz" dedi.