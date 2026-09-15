Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin
Bilal Erdoğan'ın Diyarbakır'da Amedspor taraftarlarıyla bir araya geldiği sırada futbol üzerine geçen diyalog dikkat çekti. 5-0'lık skor üzerinden taraftarlara takılan Erdoğan, "O zaman söz ver, Galatasaray'ı yenin" dedi. Taraftarların "Galatasaray'ı da yeneceğiz, Beşiktaş'ı da" yanıtı üzerine Erdoğan, "Galatasaray daha önemli" ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan, Diyarbakır'da Amedspor taraftarlarıyla bir araya geldi. Buluşma sırasında futbol üzerine yapılan samimi sohbetten dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı.
"5-0 NE DEMEK? İNSAF ET BİRAZ YA"
Amedspor taraftarlarıyla sohbet eden Bilal Erdoğan, "5-0 ne demek? İnsaf et biraz ya. O zaman söz ver, Galatasaray'ı yenin" dedi.
"GALATASARAY'I DA YENECEĞİZ, BEŞİKTAŞ'I DA"
Amedspor taraftarları ise Erdoğan'ın sözlerine, "Galatasaray'ı da yeneceğiz, Beşiktaş'ı da" karşılığını verdi. Bunun üzerine Bilal Erdoğan'ın "Galatasaray daha önemli" demesi sohbetin dikkat çeken anı oldu.