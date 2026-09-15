Burdur'da polisten kaçan motosikletli ehliyet sınavına girdi! Çıkışta yakalanıp 390 bin TL ceza yedi

Burdur'da motosikletinin plakasını bezle kapatıp ters şeritten ilerleyen sürücü, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinden kaçtı. Ekipler kaçan sürücünün motosikletini E-Sınav Merkezi önünde bulurken, sürücünün ise içeride ehliyet sınavına girdiğini tespit etti. Sınavın bitmesini bekleyen polis ekipleri, kapıda sürücüyü karşıladı. "Sınava yetişmek için kaçtım" savunması yapan sürücüye toplam 390 bin TL cezai işlem uygulanırken, motosikleti de 3 ay süreyle trafikten men edildi.

PLAKASINI BEZLE KAPATIP TERS ŞERİTTEN KAÇTI

Olay, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. isimli motosiklet sürücüsü, plakasının bir bölümünü bezle kapatarak cadde üzerinde ters şeritte ilerlemeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ekiplerin ikazına rağmen motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra bahse konu motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde buldu. Motosiklet üzerinden yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilirken, ekipler sürücünün sınav merkezinde ehliyet sınavında olduğunu belirledi.

SINAV ÇIKIŞINDA YAKALANIP 390 BİN TL CEZA YEDİ

Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine sınavın bitmesini bekleyen ekipler, sürücüyü sınav çıkışında yakaladı. Polis ekiplerini karşısında gören sürücü, neden kaçtığı sorusuna ise "Sınava yetişmek için kaçtım" şeklinde cevap verdi. Sürücüye yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı