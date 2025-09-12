Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, 'İlk Dersim Yeşil Vatan' Programına Katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa'nın Gürsu ilçesinde "İlk Dersim Yeşil Vatan" programına katıldı.

Bursa Valiliği, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gürsu Belediyesince, Gürsu Belediyesi Orman Park Mesire Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Yılmaz, yaz döneminde yurdun birçok yerinde orman yangınları çıktığını hatırlattı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Mavi Vatan", "Gök Vatan" ve "Yeşil Vatan" tabirleriyle vatan toprağının ilelebet yeşil olarak muhafaza edilmesi ve kültürel mirasın sonraki nesillere taşınabilmesi için çaba sarf edildiğini belirten Yılmaz, "Her çocuk bir fidan ve ilk dersimiz yeşil vatan" sloganıyla eğitim öğretim yılını başlattıklarını kaydetti.

Yılmaz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde hem Gürsu'da hem Türkiye genelinde ağaçlandırma faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade ederek bu faaliyetlerin "Yeşil Vatan" kavramıyla özdeşleştiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığınca ilan edilen Aile Yılı'na değinen Yılmaz, "Her çocuk bir fidan" sloganının yalnızca bir ağaçlandırma faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Yetiştirdiğimiz yavrumuzu bir fidan gibi düşüneceğiz. Onları hem topluma hem insanlığa meyve veren ağaçlar gibi düşünmemiz gerekiyor. Bir ulu çınar gibi düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca bizim nüfus açısından da bir maalesef azalma söz konusu. Her çocuk bir fidan, öyleyse vatanımızdaki fidanların da sayısını artırmamız lazım. Yani çocuk sayısının da artması, nüfusun artması ve vatanımızı koruyacak, devam ettirecek nesillerin bekası da önemli."

Yılmaz, ormanları ve çevreyi koruma noktasında mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığıyla ortak projeler yürüttüklerini bildirdi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da bu etkinlikle orman yangınlarına karşı yeşili korumaya yönelik bilinci hep beraber güçlendirdiklerini söyledi.

Programda, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "Yeşil Vatan" konulu sunum yapıldı, 26 Temmuz'da Gürsu'da çıkan orman yangınıyla mücadele eden Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Bursa İtfaiyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları yaşananları anlattı, protokol üyeleri tarafından stant ziyaretleri gerçekleştirildi.

"İlk Dersim Yeşil Vatanı Korumak" konulu temsili derste öğrenciler ve protokol üyelerine orman yangınları ve "Yeşil Vatan" bilinci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programın sonunda fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.