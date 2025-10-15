Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu... Tügva Genel Başkan Yardımcısı Arslan: "Bu Süreçte Gençler Olarak Aktif Rol Almak İstiyoruz"

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan, "Meclis'imizin çizdiği çerçevede, yol göstericiliğinde hem komisyonla hem de burada bulunan diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de birlikte 300 bini aşan üyemizle, 81 il teşkilatımızda çalışmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bu süreçte gençler olarak aktif rol almak istiyoruz" dedi. Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı da "Milli Türk Talebe Birliği olarak bizler, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve adaletin hüküm sürdüğü yeni bir yüzyıl kurmaya hazırız" diye konuştu.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 15. kez toplandı. Toplantının ilk oturumunda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri dinlenecek.

Komisyonda, TÜGVA adına Vakıf Başkan Yardımcıları İsmail Hakkı Karagüzel ve Tuba Arslan konuştu.

Tuba Arslan, bugün burada sadece bir güvenlik meselesini değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ortaya konan bir gelecek ideali olan "Terörsüz Türkiye" vizyonunu konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Arslan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde gelişen savunma sanayi atılımlarımız, güçlü ordumuz ve buna bağlı olarak uluslararası ilişkilerde pekişen küresel belirleyici aktör rolümüz şüphesiz 'Terörsüz Türkiye' süreci ile birlikte harmanlandığında bizlere yeni bir çağın, huzur ve refah çağının kapılarını aralıyor. Cumhurbaşkanımız bu çağın adını 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan etmiş ve bu vizyonu özellikle gençlere emanet etmiştir. Buradan hareketle Türkiye, terörle mücadelede sadece teknik, güvenlik boyutunda değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kültürel güçlenme boyutunda da örnek bir ülke olma yolundadır. Bu noktada sivil toplumun özellikle de gençlik ve aile odaklı kurumların üstlendiği rol çok değerlidir. Biz TÜGVA olarak gençliği korumanın sadece onlara zararlı ideolojilerden uzak tutmakla değil, aynı zamanda değerleriyle, kimliğiyle, inancıyla güçlü fertler haline getirmek de mümkün olduğuna inanıyoruz."

"Bizler Türkiye Gençlik Vakfı olarak devletimizin ve milletimizin daima yanında durduk"

TÜGVA olarak 81 il 605 ilçede, ortaokul, lise, üniversite, kadın ve aile, çalışan gençlik, inovasyon gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla dolaylı olarak aslında "Terörsüz Türkiye", terörsüz, refahı yüksek bir Türkiye sürecine hizmet etmek için çalıştıklarını anlatan Arslan,"Devletimizin ve milletimizin daima yanında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Sayın başkanım siz her platformda gençliğin önemini, eğitimin, bilincin ve dayanışmanın değerini vurguluyorsunuz. Bu vizyon bizlere yol gösteriyor. Biz de bu vizyon doğrultusunda terörsüz bir Türkiye hedefine yalnızca güvenlik değil bilgiyle, sevgiyle ve kardeşlikle katkı sunma gayretindeyiz" dedi. Arslan, 81 il teşkilatında yer alan avukat, hukukçu, sosyolog, psikolog, öğretmen katılımcılarla, genel merkezin yönetiminde bir çalışma grubu oluşturduklarını, bu grupta detaylı şekilde çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzun, Meclis'imizin çizdiği çerçevede, yol göstericiliğinde hem komisyonla hem de burada bulunan diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de birlikte 300 bini aşan üyemizle, 81 il teşkilatımızda çalışmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Göstereceğimiz yolda bütün teşkilatımızda bir milyon aşan gönüllümüzle de bu süreçte aktif bir rol almak istiyoruz gençler olarak. Biz inanıyoruz terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir Orta Doğu mümkün. Yeter ki biz sevgiyi, bilgiyi ve kardeşliği çoğaltalım. Yeter ki biz her genci, her aileyi, her insanı bu ortak hedefe inandıralım."

"Terörden arınmış bir ülke yarınlarını planlayan bir gençlik demektir"

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel de TÜGVA olarak, gençler için sosyal, milli manevi alanlarda çalışmalarını yürüttüklerini, gençleri ortak bir hedef etrafında buluşturduklarını söyledi. Terörsüz bir Türkiye'nin sadece güvenlik açısından değil, toplumsal, barış, eğitim, kültür ve kalkınma açısından da hayati önem taşıdığını belirten Karagüzel, "Bu süreçle birlikte özellikle gençler arasında ideolojik kutuplaşmanın azaldığını, yerine sosyal, kültürel, akademik faaliyetlerinin arttığını görüyoruz. Artık gençlerimiz tartışmalara değil, üretime ve geleceğe odaklanıyor. Üniversitelerde, liselerde ve gençlik merkezlerinde fikir üreten, mühendislik yapan, teknoloji geliştiren, kültür ve sanatla ilgilenen bir gençlik yükseliyor. Biz bu tabloyu 'Terörsüz Türkiye' sürecinin en somut kazanımı olarak nitelendiriyoruz. Çünkü terörden arınmış bir ülke yarınlarını planlayan bir gençlik demektir" ifadelerini kullandı.

"Gayemiz, bu milleti asırlardır bir arada tutan ruhu koruma davasıdır"

Komisyonda söz alan Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı da Birliğin, kurulduğu günden bugüne, her türlü bölücülüğe, kardeş kavgasına, inançsızlığa ve kimliksizliğe karşı durduğunu söyledi. Milletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek adına ellerinden geldiğince katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Başarı, şöyle konuştu:

"Şüphesiz, en yüce gayemiz, bu milleti asırlardır bir arada tutan ruhu, bu ruhun mayasını ve bu mayayı oluşturan değerleri koruma davasıdır. Terörsüz Türkiye hedefi sadece güvenlik politikaları oluşturmak değil; her katmanında yeniden inşa edilmesi gereken bir bilinç meselesidir. Bizler inanıyoruz ki terörle mücadele sadece silahla değil, bilinçle; yalnızca güçle değil, ahlakla; yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil, toplumsal dayanışmayla kazanılır. İşte tam da tarif ettiğimiz bu dayanışmayı ortaya koymak için yöntemleri konuşmak, engelleri aşmak ve neticede milletimizin sırtına küfe olan bu problemi kökten çözmek için buradayız."

Bu toprakların tarih boyunca birçok medeniyetin, birçok dilin, birçok dinin ve daha nice birçok farklılığın üzerine inşa edilmiş nice birlikteliklere ev sahipliği yaptığını, bu zenginlik ve bu birlikteliğin, çeşitli şer odaklarının hedefi olduğunu söyleyen Başarı, şöyle devam etti:

"Bizler inanıyoruz ki, bu topraklarda iman oldukça, bilgi oldukça, merhamet oldukça, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları sapasağlam oldukça hiçbir terör faaliyeti tutunamaz. Hiçbir fitne tohumu yeşeremez ve şer odaklarının hiçbir gayesi başarıya ulaşamaz.

İçeride bu birliği ve beraberliği temin ettikten sonra şüphesiz ki sesimiz, başta Filistin olmak üzere, dünya üzerinde ayrımcılık, katliam ve şiddet gören bütün toplumlar için daha gür çıkar. İnanıyoruz ki, bizler bu coğrafyanın evlatları olarak bir ve beraber olduktan sonra yalnız bu coğrafyada değil; dünyanın bütün coğrafyalarında şer odaklarının oyunlarını bozabilir, mazlum halkların elinden tutabiliriz. Milli Türk Talebe Birliği olarak bizler, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve adaletin hüküm sürdüğü yeni bir yüzyıl kurmaya hazırız. O halde: Başlasın terörsüz Türkiye. Başlasın, şer odaklarına karşı birlik içerisinde hareket eden milletimizin yüzyılı."