'Millet İttifakı'nın liderleri İstanbul mitinginde buluştu' başlıklı haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye'yi akılla bilgiyle birikimle ahlakla ve erdemle yöneteceklerini belirterek, "Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bu ülkeye sözüm söz, baharı, huzuru getireceğim. Herkesi kucaklayacağız, kimseyi mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Millet İttifakı'nın, Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirdiği İstanbul mitinginde, ittifakta yer alan siyasi parti liderleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş kalabalığa hitap etti.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki İstanbul mitinginde, platforma eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çıkarak alandaki vatandaşları selamladı.

Seçilmesi halinde bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğinin, hiçbir yoksul ailenin elektriğinin, suyunun, doğal gazının kesilmeyeceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi "cennet" gibi yapacağını ve herkesin huzur içinde yaşayacağını söyledi.

Hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, hak, hukuk ve adalet içinde hizmet edeceğini vurguladı.

İstanbul'da yaklaşık 800 bini aşkın gencin ilk kez oy kullanacağını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Sizler otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Sadece bizim siyasi tarihimize değil, dünya siyasi tarihine de önemli bir armağan bırakacaksınız. Bu onur size yeter." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, birlikte mücadele edildiği zaman Türkiye'de her sorunun çözüme kavuşacağını aktararak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişiye teslim etmeyeceğiz, bir kişinin iki dudağından çıkan sözü hiç kimse kabul etmeyecek. Beraber bu ülkeyi yöneteceğiz. Akılla bilgiyle birikimle ahlakla erdemle yöneteceğiz. Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bu ülkeye sözüm söz, baharı, huzuru getireceğim. Herkesi kucaklayacağız, kimseyi mağdur etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriyeli ve Afganlı kardeşlerimizi iki yıl içerisinde ülkelerine uğurlayacağız"

Adaletin devletin temeli olduğunu ifade eden ve "Devletin dini adalettir" diyen Kılıçdaroğlu, adaleti her yerde ve her ortamda savunmak zorunda olduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaklarına vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütün sorunları çözülebilir. Benim saray merakım yok, 6 liderin de öyle bir saray merakı yok. Ben sizler gibi yaşıyorum, sizler gibi mütevazı bir hayatım var. Sizler gibi yaşamaktan da onur duyuyorum. Saraya gitmeyeceğiz. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda yerimiz Çankaya olacak, Gazi Mustafa Kemal'in mütevazı mekanı olacak. Bir şey daha söz verdim, en geç iki yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, Afganlı kardeşlerimizi ülkelerine uğurlayacağız."

Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte staj ve çıraklık mağduriyeti yaşayan vatandaşların da sorununu çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.

"Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem"

Her hakkı teslim edeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Her hakkı, her hukuku uygulayacağız. Asla ve asla birilerinden yana tavır almayacağız. Benim Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Onları bilmenizi isterim. Birincisi 5'li çeteler. Yuh çekmeyin, sandığa gidin, oy kullanın. Yuh çekmek bu işin en kolayı. Zor olan sandığa gitmek, ama sandığa giderken bir arkadaşını beraber götürmek. Özellikle AK Parti'ye, MHP'ye veya Cumhur İttifakı'ndan birisine, geçen dönem, geçen seçimlerde oy veren bir kişiyi ikna edeceksiniz, sandığa götüreceksiniz, o oy kullanacak. O zaman gerçek anlamda her bir birey görevini yapmış olacak. Bunun sözünü istiyorum."

Kılıçdaroğlu, yurt dışına götürülen paraları bildiğini dile getirerek, "Amerika'da Manhattan'da gökdelen yaptığını biliyorum. Muhammed Ali Clay'nin çiftliğini nasıl satın aldığını biliyorum. Londra'da paraları nerelere yatırdıklarını biliyorum. Tamamını ama tamamını son centine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. 418 milyar doları götürdüler. Az önce Meral Hanım söyledi, sadece bir işlemden 1 milyarın nasıl götürüldüğünü söyledi. Onların tamamını, 418 milyar doları kuruşu kuruşuna getireceğim ve halka vereceğim. Söyledim, bir daha ifade edeyim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim." sözlerini sarf etti.

Kendisini istemeyen ikinci kesimin ise uyuşturucu baronları olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Bu ülkenin çıkarı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız, birlikte bunu sağlayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında alandaki vatandaşlar, ellerindeki bayrak ve flamaları sallayarak sloganlar attı.

"Öyle abidik gubidiklerle olmak istemiyorum, oylarınızla başbakan olmak istiyorum"

Sahneye torunuyla çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "14 Mayıs, elbette burası gösteriyor ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği ve alkışlar içinde Çankaya Köşkü'ne beraberce götürdüğümüz bir akşam olacak. Sizin helal oylarınızla Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ben de 'Başbakan Meral' diyorsunuz ya öyle abidik gubidiklerle olmak istemiyorum, oylarınızla başbakan olmak istiyorum." diye konuştu.

Miting alanında hem İYİ Parti'nin hem CHP'nin seçmenleri olduğunu aktaran Akşener, "Birleşe birleşe kazanıyoruz. Orada da bir sorunumuz yok. Her Cumhuriyet Halk Partili aileden sadece tek bir oy istiyorum. Bir tanecik. Ama biz bütün İYİ Partililer çok çalışıp bütün oylarımızı Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için oraya şak diye basacağız." ifadesini kullandı.

Meral Akşener, mitinge neden torunuyla çıktığını da açıklayarak, "Pars Akşener, bizim partimizin kuruluşuyla beraber büyüyen bir çocuk. Bana yapılanların misli ona yapıldı. Onu tanımanızı istedim. Sadece o ve onun gibi çocuklar için bile seçime gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da çok farklı programları olan 6 siyasi partinin, ülkenin geleceği için bir araya geldiğini söyledi.

Gizli kapaklı bir şeyleri olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, "Onun için mağdur olan kim olursa olsun siyaseten bizimle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini biz kendi derdimiz bileceğiz, bundan emin olun. Herkesin dert babası olacağız." görüşünü paylaştı.

Karamollaoğlu, akılla vicdanla hareket edeceklerini vurgulayarak, "Kanun hükmünde kararname mağdurları, atanamayan öğretmenler, bunun dışında farklı sebeplerle mahkemelere gidip haklarını almalarına rağmen devlet nezdinde haklarını alamayanların derdi de bizim derdimiz. Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik." düşüncesini dile getirdi.

"En geç iki yılda da enflasyonu tek haneye indireceğiz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise izlenen ekonomi politikalarını eleştirerek, 200 liralık banknotun tedavüle girdiği 2009 yılında 134 dolar ettiğini, bugün ise 10 dolar bile etmediğini anlattı.

İktidara gelmeleri halinde Türkiye'yi hızla düzlüğe kavuşturacaklarını söyleyen Babacan, "2002'de ülke çok kötü bir durumdayken başarmıştık. Şimdi çok çok daha iyisini yapacağız. İlk bir ayda kurumları ayağa kaldıracak, altı ayda mevcut kriz iklimini sona erdireceğiz. En geç iki yılda da enflasyonu tek haneye indireceğiz. Bunu hep beraber başaracağız. Millet olarak bunu başaracağız." diye konuştu.

"Ne kadar adalet, ne kadar hak ve özgürlük, ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi" diyen Babacan, "Bunun için 'hak, hukuk ve adalet' diyoruz. Hakkı düştüğü yerden kaldıracak, hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. ve adaletle yöneteceğiz. O sağlam zeminin üzerine sağlam bir ekonomi inşa edeceğiz. Çürük zemine sağlam ekonomiyi inşa edemezsiniz." ifadesini kullandı.

"Çiftçimiz mutlu olacak, üreticimiz mutlu olacak"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İstanbulluların bir milli irade dersi verdiğini kaydetti.

Davutoğlu, Millet İttifakı'nın Tarım ve Gıda Güvenliği Politikaları kapsamında, kur korumalı tohum, mazot, yem uygulaması getireceklerini belirterek, maliyetleri kur tehdidi altından çıkaracaklarını söyledi.

Kuracakları Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığıyla yepyeni bir dönemi başlatacaklarını vurgulayan Davutoğlu, "Çiftçimiz mutlu olacak, üreticimiz mutlu olacak, gerçek anlamda Hıdırellez'i kutlayacaklar. Tüketicimiz de temel gıdasını alacak. Bu bizim size sözümüzdür, Millet İttifakı'nın, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı yardımcılarımızın ortak sözüdür, ortak politika mutabakatının temel anlayışıdır." dedi.

"Bu büyük ülke, tarihi fırsatları kaçıramaz"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise demokrasiyi bu ülkenin yegane değeri haline getirecekleri kutsal bir mücadelenin içerisinde olduklarını aktardı.

Meselelerinin sadece bir iktidar değişikliği olmadığını ifade eden Uysal, "Bu büyük ülke, tarihi fırsatları kaçıramaz." görüşünü dile getirdi.

Uysal, kadroları, icra edecek programları olanların, iktidara geleceğini belirterek, "Ruhen, fikren, bedenen tükenmiş olanlar gidecek. İşte buna 'demokrasi' diyoruz. Milletimizi topyekun ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

"Mutluluk refah ve bahar gelsin memleketimize"

İBB Başkanı İmamoğlu da Türkiye'nin, tarihin en büyük ekonomi krizini yaşadığını kaydederek, hak, hukuk ve adalet mücadelesi için çalıştıklarını söyledi.

Millet İttifakı'nın bir devri kapatacağını aktaran İmamoğlu, "Bir avuç insanın torpilli yaşamı bitecek, millet huzura erecek." dedi.

İmamoğlu, Millet İttifakı döneminde Türkiye'nin daha da güçleneceğini savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise tatlı dilli, azarlamayan, herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Diliyorum ki 14 Mayıs'ta bu güzel ülkemizde kin, nefret tohumları ortadan kalksın. Artık mutluluk, refah ve bahar gelsin memleketimize diyorum." diye konuştu.

Mitingde katılımcılar, arama noktalarından geçtikten sonra Maltepe etkinlik alanına alındı. Bir kısım vatandaşlar girişte halay çekerken, alana giremeyenler alan dışında konuşmaları dinledi.

Alanda kurulan dev platformda konuşmalar öncesinde İstanbul milletvekili adayları tanıtıldı.

Alandaki vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını ve flamaları sallayarak, slogan attı.

Babacan, Davutoğlu, Uysal, İmamoğlu ve Yavaş sahneye eşleriyle çıkarken, Akşener torunuyla sahneye gelerek kalabalığı selamladı.