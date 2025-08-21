Milas'ta Alabora Olan Teknedeki 8 Kişi Kurtarıldı

Milas'ta Alabora Olan Teknedeki 8 Kişi Kurtarıldı
Milas ilçesi açıklarında batan teknede bulunan 2'si çocuk 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Vali İdris Akbıyık, kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Milas ilçesi açıklarında alabora olan teknede 2'si çocuk 8 kişinin kurtarılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ekiplerin kayalıklara tırmanan bir kişiye ulaştığı anlar ile kurtarma çalışmaları yer aldı.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Akbıyık açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Akbıyık ayrıca arama çalışmalarına 1 helikopter, 2 araç, 5 bot, 1 İHA, 1 dron, 1 termal dron katıldığını belirtti.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
