İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı

İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
Güncelleme:
İtalya'nın Milano kentinde, Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenini protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş sırasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler, olimpiyatların sürdürülemez olduğunu savunarak 'ICE dışarı' sloganları attı. Olaylar sırasında polis, protestoculara müdahale etmek zorunda kaldı.

İtalya'nın ev sahipliğinde dün başlayan Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nı protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte olaylar çıktı.
Milano'da dünkü açılış töreniyle resmen başlayan oyunlar, aynı zamanda farklı protestolarla gündeme geliyor.
ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin görev yapacak olması sebebiyle Milano'da önceki günlerde düzenlenen gösterilerin ardından olimpiyatların sürdürülemez olduğunu savunanlar ile kentte ICE'ın görev yapmasına karşı çıkanlar, bir kez daha meydanlara indi.
Milano'nun Porta Romano semtinde öğleden sonra başlayan ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüş boyunca "ICE dışarı" sloganları atıldı.
Olimpiyat oyunlarıyla pek çok kamu kaynağının israf edildiğini savunan göstericiler, organizasyon nedeniyle Cortina'daki çok sayıda ağacın kesilmesini protesto etti.
Akşam saatlerine kadar barışçıl geçen kortejin son bölümünde kask ve siyah kapüşonlu grubun, Corvetto muhitinden ayrılarak çevre yoluna ulaşmak istemesine güvenlik güçleri izin vermeyince olaylar çıktı.
Çok sayıda şişe, havai fişek ve meşale atan protestoculara polis, tazyikli su ve biber gazı sıkarak karşılık verdi.
Güvenlik güçleri, havai fişek atan göstericilere copla müdahalede bulundu.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
