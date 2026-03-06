Topsakal: İnsanın Güvenliği Her Şeyden Önemli

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, dünya genelindeki istikrarsızlığa ve savunma sanayisinin önemine dikkat çekerek, "İnsanın güvenliği olmadan, insanın canı rahat etmeden paranın, malın, mülkün hiçbir kıymeti yoktur" dedi.

MHP Samsun İl Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Kongre Salonu'nda iftar programı düzenledi. Düzenlenen programa MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.

'DÜNYA BİR KARMAŞA İÇİNDE'

Dünyanın mevcut durumunu güvensizlik ve istikrarsızlık olarak tanımlayan Topsakal, şunları söyledi:

"Bizim devletimizin aklı çok derindir. Bütün ülkelerden her şeye erken tepki verir. O yüzden bakın bugün etrafımızda Rusya, Ukrayna, Suriye, Irak, Libya, en son İran; yarın Doğu Akdeniz'de ve Avrupa yani Balkanlar'da bunun olamayacağını kimse söyleyemez. Sırbistan'ın durumu belli. Sonra Çin ve Tayvan'ın durumu belli. Yani aslında dünya bir savaşın içinde, güvensizliğin içinde, karmaşanın içinde ve istikrarsızlığın içinde. İnsanın güvenliği olmadan, insanın canı rahat etmeden paranın, malın, mülkün hiçbir kıymeti yoktur. Bundan 1 ay önce içinizde Dubai'ye gidenler, Katar'a, Doha'ya gidenler o güzel şehirlerin şimdi yerle bir olduğunu görecekler. Paranın oralardan nasıl uçuştuğunu küme küme nerelere gittiğini yeniden göreceğiz. Nerede güvenlik varsa insanlar oraya sığınacaklar. Suriye'den nasıl bize sığındıkları gibi Türkistan'dan kardeşlerimiz zorda kaldıklarında bundan 30 yıl evvel biliyorsunuz hepsi Türkiye'ye sığındı. Bugün İran. Bunlar bizim kardeşlerimiz ve çoğu da Türk. Türkiye, Anadolu'dan önce Türk devletlerinin kurulduğu İran coğrafyası öyle yabancı bir coğrafya değil, kardeşlerimizin olduğu coğrafya. Irak, Suriye de öyle değildi, Mısır da öyle değildi. Bizim ülkemizden önce orada Türk devletleri vardı. ve bunlar bizim kardeşlerimiz. Demek ki hükümetiniz, devletiniz yönetiminiz güçlü olmayınca insanlar kaçmak zorunda kalıyorlar. O yüzden devletimizin kıymetini biliyoruz. Hele hele ülkücüler, milliyetçiler, dini hassasiyetleri olan biz buna muhafazakar milliyetçi muhafazakarlar diyoruz. Bizim çoğunluğumuz ailelerimiz böyledir zaten. Dolayısıyla biz bunun kıymetini biliyoruz ama büyüklerimizin de 10 yıl evvelden bizi düşünerek sistem değiştirmelerinin kıymetini de şimdi anlıyoruz. O yüzden gerçekten bugün Cumhurbaşkanlığı veya kolay karar alma mekanizması olmadan bir hükümetle böyle olaylara girdiğimizi düşünüyor. Allah korusun."

HAZIRLIĞINIZ OLMAZSA ELİNİZDEN HİÇBİR ŞEY GELMEZ

Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde kat ettiği mesafeye ve yönetim sistemine değinen Topsakal, "Güvenliğiniz olur da hazırlığınız olmaz. Bizim ülkemizde ben bunları söylemek istemiyorum aslında televizyonlarda çok anlatmıştık ama bundan 20 yıl önce savaşacak hiçbir şeyimiz yoktu bizim. Ne hava kuvvetlerimiz, ne deniz kuvvetlerimiz, ne geleceğe ait uzayda siber teknolojimiz, ne karada savaşacak ordu teknolojimizin güvenliği hiçbir şey yoktu. Olmadı demeyelim. Bizim iman gücümüz vardı. Çok şükür o dönemde biz hiçbir şey olmadan da dünyada zaferler kazanmış, devletler kurmuş bir milletiz. Bunu biliyoruz. Gücümüz var ama artık savaşlar öyle yapılmıyor. Siber savaşlar, insanlar sizinle yüz yüze gelmiyor. Uzaktan sizi bombalıyorlar, gidiyorlar. Çocuklarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı öldürüyorlar, namusunuzu alıyorlar, paranızı alıyorlar, topraklarınızı alıyorlar ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Ukrayna'nın elinden bir şey gelmiyor. Bütün toprakları gitti. Yeraltı madenleri gitti. Irak, Suriye milyonlarca kız, çocuk gitti. Bakın daha dün İran'da bir kız okulunu vurdular. 160 tane sabi, küçücük çocuk katledildi. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. O yüzden bizim kıymetimiz devletimiz. Bizim kıymetimiz milletimiz. Ramazan denilen şey, iftar denilen şey millet olmanın en temel şartlarından birisi. Aynı sofraya oturuyorsunuz, aynı duyguları paylaşıyorsunuz, aynı imanı, aynı güzelliği, aynı hedefi, aynı sonucu, aynı masada yaşıyorsunuz. Beraberce oruç tutuyorsunuz. Onun dertleriyle dertleniyorsunuz. Onun güncel hayatta hangi sıkıntı sıkıntıları var? Ramazan'da beraber yaşayarak görüyorsunuz" diye konuştu.

'AİLE OLMAYANIN TOPLUMU OLMAZ, KANUNLARIMIZI AİLEYİ KORUMAK ÜZERE HAZIRLAYACAĞIZ'

Ramazan ayının ve iftar sofralarının 'millet olma' bilincindeki önemine de dikkat çeken Topsakal, şöyle devam etti;

"Çocuklarımızı aile olmayı öğretiyoruz. Beraber iftar sofrasında oturuyoruz. Beraber dua ediyoruz. Çocuklar, anne, baba, dede, nineyi bu sofralarda öğreniyor. Ailesi olmayanın toplumu olmaz. Yani köyü olmaz. Köyü olmayanın kasabası olmaz. Kasabası olmayanın şehri hiç olmaz. O yüzden ben dönemimizin milliyetçiliğinin yani bugün milliyetçiliğin aynı zamanda ailenin değerlerini korumak, çocuklarımıza geleceği öğretmek, büyüklerimizin tevarüsünü, ninelerimizin, dedelerimizin, büyüklerin tevarüsünü gelecek nesle aktarmak olarak niteliyorum. Bu böyledir. Bundan sonra böyle olacak. Dünyayı takip ettiğinizde dünyada bütün iktidarların milliyetçilikler olduğunu göreceksiniz. Aileyi koruyorlar, iktidar oluyorlar. Bu kadar basit aslında. Bakın değerler ne kadar zayıfladı. Bir aileyi korumak bile ne kadar önemli ve siyasette en önemli şeylerden biri olacak. Kanunlarımızı aileyi korumak üzere annemizi, babamızı, çocuğumuzu büyüklerimizi korumak üzere hazırlayacağız. Kendimizi geleceğe böyle hazırlayacağız."

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı