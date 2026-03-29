Fenerbahçeli eski yönetici Hakan Safi'den milli futbolculara prim sürprizi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Play-Off finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu maçı kazanması halinde 2026 Dünya Kupası'nda yer almaya hak kazanacak.

HAKAN SAFİ'DEN FUTBOLCULARA ÖDÜL SÜRPRİZİ

Zorlu mücadele öncesinde eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, milli takıma destek olma kararı aldı. Safi, ay-yıldızlılara Dünya Kupası'na katılmaları halinde 1 milyon euro prim dağıtma teklifini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

TFF'NİN CEVABI OLUMLU

Hakan Safi'nin talebi TFF tarafından olumlu karşılanırken, bu tarz desteklerin artmasından mutlu olacakları belirtildi. Safi, her zaman milli takımın yanında olduğunu ve desteğinin devam edeceğini vurguladı.

SOYUNMA ODASINA İNMİŞTİ

Öte yandan Hakan Safi, 2026 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde A Milli Futbol Takımı'nın Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktığı maçın ardından soyunma odasındaki galibiyet coşkusuna ortak olmuştu.