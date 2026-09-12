MHP İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare Kampı başladı

MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçe teşkilatının katılımıyla düzenlenen İstanbul İstişare Kampı başladı.

Şile'de gerçekleştirilen kampın açılışında konuşan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, devletin ihtiyaç duyduğu kritik dönemlerde Türk milliyetçileri ve muhafazakar anlayışın her zaman bir araya geldiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin de basit bir darbe girişimi olmadığını, Türk devletini çökertme ve ortadan kaldırma operasyonu olduğunu belirten Adan, bu süreçte devletin yanında yer alan Türk milliyetçiliğinin, muhafazakar ideolojiyle bütünleşerek devleti kurtarmak için tarihi bir irade ortaya koyduğunu dile getirdi.

Adan, bugün gelinen noktada da "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradenin Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki ruhla eşdeğer olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu iradeyle Türkiye dünden daha büyüktür. Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin ve Amerikalılar'ın desteklediği PKK terör örgütü şuan sahipsizdir. Irak ve Suriye de dahil olmak üzere Türkiye, Genel Başkanımızın açıklama yaptığı günden bugüne kadar barış içinde ve daha güçlüdür. Türk milliyetçiliği bu meseleyi çözmeyecek de kim çözecek. Bugün Dİyarbakır'da, Van'da, Siirt'te, Urfa'da, Şırnak'ta Genel Başkan'ımıza davetler gelmektedir. Vatandaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etmektedir. Türkiye'nin kendi iç cephesini güçlendirmesiyle Suriye ve Irak da çekidüzen almıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti krizlerden kurtuluşa erdirilmiştir. Allah Genel Başkan'ımızdan razı olsun."

Türk milliyetçiliğinin Alevilere yönelik de kucaklayıcı olduğunu belirten Adan, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde inşa edilen en büyük cemevinin, Bahçeli tarafından hibe edilen arsa üzerine yapıldığını aktardı.

TBMM Başkanvekili Adan, "Cemevi de bizim, cami de bizim.", "Cemevindeki ibadet de doğrudur, camideki ibadet de doğrudur.", "Şah İsmail de bizim, Yavuz da bizim." diyen düşüncenin temsilcisi olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Türkiye'nin temel problemini devlet ile millet arasında sorun olarak görülüp istismar edilen bütün konulara Türk milliyetçiliği liderliği şu an onurla yürürken, hepimiz de o onurlu mücadelenin altında onurlanıyoruz. Yani Alevi ile Sünni meselesini Almanlara mı bırakalım? Özbeöz Türk insanının meselesini biz çözmeyeceksek kim çözecek? Türk-Kürt'ün çatışmasına hevesli olan yabancıların iddiaları kursaklarında kalmıştır, bu başarılmıştır. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hiçbir yapı terörü getiremeyecektir. Sonuç itibarıyla Türk milliyetçileri, Türk devleti adına irade koyarken, liderimiz sayesinde bir vizyon ortaya koymuştur. Bugün bu vizyon milletimiz tarafından kabul görmüştür. Mesele bu çerçevede ele alındığında Türk milletine meseleyi anlatmak bizim sırtımızdadır. Bu doğruları kabul ettirmek mecbur olduğumuz konulardır."

"Çerçeve yasa, Milli Güvenlik Kurulu kararı sonrası yürürlüğe girecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlangıcında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bu süreçte bazı kesimlerce gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yapıldığını aktaran Yıldız, sürecin tartışılma yerinin sokak veya medya değil TBMM olması gerektiğini ifade etti.

Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecinde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve çalışmaların neticesinde hazırlanan rapora ilişkin bilgi verdi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çerçeve yasanın amacının PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların silahlı faaliyetlerine son vermesi ve silahlarını teslim etmesinin güvenlik güçlerince tespit edilmesi olduğunu aktaran Yıldız, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini belirterek, "TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, ilgili bakanlıklarımız bu tespiti yapıp rapor haline getirdikten sonra bunu Milli Güvenlik Kuruluna sunacak. Milli Güvenlik Kurulu raporları inceledikten sonra bir karar alacak. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yayımlandıktan sonra milletimizin 'Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası' dediği bu yasa yürürlüğe girer." diye konuştu.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 6 aylık geçiş süresi öngörüldüğünü kaydeden Yıldız, bu süre içerisinde örgüt mensuplarının bizzat, ciddi bir mazeret bulursa avukatıyla müracaat edebileceğini, bu sürede müracaat etmeyenlerin yasadan faydalanması ya da kapsam içinde kalmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

Yıldız, 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ile kasten öldürme cürümü işleyenlerin bu yasadan faydalanamayacağının altını çizerek, yasanın kapsamına ilişkin bazı bilgiler paylaştı.

"Terörsüz Türkiye modeli tamamen Türkiye'ye özgü bir model"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin yaklaşık 23 aydır devam ettiğini aktaran Yıldız, terör nedeniyle yaşanan kayıplara dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına sebep olan terörü Allah'a çok şükür, tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Sizinle tartışmak isteyenlere sadece şunu söyleyin. 'Bu 23 ayda Mehmetçiğin burnu dahi kanamadı. Bunun dünyada bir maddi karşılığı yok mu? Hangi siyaset, hangi politika bunun kadar kıymetli olabilir? Ne bekliyorsun?' deyip yanınızdan defedin."

Yıldız, "Terörsüz Türkiye" modelinin başka ülkelerdeki örneklerden farklı ve Türkiye'ye özgü bir model olduğunu dile getirerek, "Terörsüz Türkiye modeli tamamen kendimize ait, her bir kademesi gözden geçirilmiş, aracısı, tefecisi olmayan Türkiye'ye özgü bir modeldir. Önümüzdeki yıllarda çatışmalı ortamlarda çözüm modeli, Devlet Bahçeli'nin modeli diye insanların uygulama alanına gelecektir, üniversitelerde ders olarak anlatılacaktır diye düşünüyorum." dedi.

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, il ve ilçe yöneticileri ile 39 ilçe teşkilatının katıldığı kamp yarın da devam edecek.

Kaynak: AA