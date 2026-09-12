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Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı Haber Videosunu İzle
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı
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Sosyal medyadan evlenmek istediğini duyuran "Midyeci Ahmet" lakaplı Ahmet Çiçek, aradığı eş adayını bularak evlilik teklif etti. "Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim" notuyla teklif anını paylaşan ünlü işletmeci, evlenmesi halinde Akaretler şubesinde 10 gün 10 gece boyunca her şeyin ücretsiz olacağı sözünü vermişti.

  • Kamuoyunda "Midyeci Ahmet" olarak bilinen Ahmet Çiçek, sosyal medyadan yaptığı evlilik duyurusunun ardından eş adayını bulduğunu açıkladı.
  • Çiçek, sevgilisine evlilik teklifi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Çiçek, evlilik gerçekleşirse Akaretler şubesinde 10 gün 10 gece boyunca her şeyin ücretsiz olacağını duyurmuştu.

Kamuoyunda "Midyeci Ahmet" olarak bilinen tanınmış işletmeci Ahmet Çiçek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı evlilik duyurusunun ardından mutlu sona ulaştı. Bir süre önce takipçilerine evlenmek istediğini açıklayan ve talipleriyle iletişime geçen Çiçek, aradığı eş adayını bulduğunu ilan etti.

"İŞTE BENİM KADINIM"

Babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini açıkladığı sürecin ardından Çiçek, sevgilisine teklif yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Evlilik yolundaki ilk adımı duyuran ünlü işletmeci, paylaşımına şu notu düştü: "Yanında olduğum her an işte benim kadınım dedim, seni seviyorum aşkım."

10 GÜN BEDAVA MİDYE SÖZÜ

Ahmet Çiçek, sürecin başlarında kendisine gelen yoğun destek mesajlarının ardından dikkat çeken bir vaatte bulunmuştu. Takipçilerine verdiği sözü tazeleyen ünlü midyeci, "Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. 

TARİH MERAK KONUSU

Çiftin nikah masasına oturmasıyla birlikte söz konusu ücretsiz ikram sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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