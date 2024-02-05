MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Beyanname Takdim Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksel Seçim Kuruluna (YSK) aday listelerini 15 Şubat'ta teslim edeceklerini bildirerek, " Mhp, 919 seçim çevresinde ayrı aday gösterecek. Bu sayı düşebilir ve artabilir." dedi.

Durmaz, MHP Genel Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Beyanname Takdim Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğuracağı sonuçlar itibariyle çok önemli bir seçime gideceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsallaşma ve uyum süreci, başta ekonomi ve güvenlik meseleleri olmak üzere Türkiye'nin bekasına yönelik devam eden iç ve dış tehditlerin yerel seçimlerin önemini arttırdığını belirten Durmaz, partisinin bu durumun farkında olarak, hassasiyetle çalıştığını kaydetti.

MHP'nin yarım asrı devirdiği siyasi tarihinde, siyasetinin merkezine her daim milletin ali menfaatlerini koyduğunu vurgulayan Durmaz, "Geçmişten bugüne, 'dik baş, tok karın, mutlu yarın' düşüncemizle yol yürüdük. Halka hizmetin, Hakk'a hizmet olduğu inancından hareketle çalışmalarımızı sürdürdük. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yıllar önce ortaya koyduğu 'lider ülke Türkiye' vizyonu doğrultusunda, 'önce ülkem ve milletim' anlayışıyla bugünlere geldik." diye konuştu.

Durmaz, "partisinin milli ve manevi değerler ekseninde şekillenen belediyecilik anlayışını 3 ana tema, 9 ilke ve Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 madde halinde, MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümünde, yerel seçimlere 55 gün kala aziz Türk milletinin değerlendirmesine ve onayına sunduğunu" söyledi ve şöyle devam etti:

"Hedefimiz, milli ve manevi değerler ekseninde şekillenen, ahlaki ilkeleri öne alan ve değer merkezli bir belediyecilik anlayışı ortaya koyarak 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde üzerimize koşar adım gelen asra Türk mührünü vurmaktır. Önceliğimiz, Türk tarihinin yüz akı, Türk milletinin yeni bir zafer atılımı olan Türkiye Yüzyılı'nı, milli menfaat ve istikrar öncülüğünde inşa edilen, çağdaş, adil, dürüst, üretken ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışıyla kucaklamaktır. Gayemiz, Türk şehir kültürünün ortaya koyduğu, milletlere örnek olmuş medeniyet birikimlerimizden aldığımız ilhamla, köklü şehircilik anlayışımızı yenilikçi bir formla icra edip, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdüyle, kutlu vatanımızın her karışında nice yüzyılların tohumlarını atmaktır."

Milletin 14 ve 28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı vasıtasıyla geleceğe yönelik kararlı ve güçlü adımlar attığını belirten Durmaz, Türk milletinin aynı iradeyi tekrarlayarak "Türk asrı"na giden tarihi yolu altın harflerle yazacağını, MHP'nin mahalli idareler seçimlerine bu inançla hazırlandığını vurguladı.

Durmaz, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda belediyelerimizin emin ellerde olmasını sağlamak, tarihimize ve milletimize karşı en önemli sorumluluğumuzdur." dedi.

"Türk yurdunu depremlere hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Partisinin yerel seçim beyannamesinin 3 ana temasından birincisinin "Yeni Tehditler ve Türkiye'nin Bekası" olduğunu aktaran Durmaz, son yıllarda dünyanın hemen her yerinde, toplum düzenini bozmayı amaçlayan sosyal hareketlerin tetiklenme girişimlerinin arttığını ifade etti.

Durmaz, her seçim öncesi, yeni strateji ve taktiklerle ortaya çıkan bu güruhun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde de benzer yöntemlerle huzursuzluk ve nifak tohumu ekmeye çalıştıklarının gözlerden kaçmadığını kaydetti.

Muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyelerin tarihlerindeki en kötü dönemlerini yaşadıklarını, eser ve hizmet üretmediklerini, hamaset ve husumet kıskacında debelendiklerini savunan Durmaz, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki seçimlerde bu tablonun değişmesi adeta bir zorunluluktur. 2019'da yapılan yerel seçimlerde, terör örgütü PKK'nın insan kaynakları şubesi haline gelmiş, sözde siyasi parti ile ve FETÖ unsurları ile gerçekleştirilen örtülü ittifak, vatandaşlarımıza hizmet olarak kullanılması gereken belediye imkan ve kaynaklarının terör iltisaklı yapılarca kullanılması sonucunu doğurmuştur. Biliyoruz ki, milletimizin artık bu şer ittifakına tahammülü yoktur."

Aile, toplum ve örfe karşı yıpratma politikaları yürütüldüğünü ve milleti millet yapan değerlerin ağır kuşatma altında olduğunu söyleyen Durmaz, kültürde yozlaşmaya ve değerlerde çözülmeye yol açacak teşebbüslere izin vermemek üzere yapılacak çalışmaların en önemli sacayağını yerel yönetimlerin oluşturduğunu bildirdi.

İkinci temalarını "Üretken Belediyecilik Vizyonu" olarak belirlediklerini ifade eden Durmaz, MHP'nin belediyecilik vizyonunun temelinde milletin yerel ölçekli ihtiyaçlarının en etkin ve verimli şekilde karşılanması, vatanın her karış toprağının mamur edilmesi ve tüm vatandaşların kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması olduğunu söyledi.

Üçüncü ana temanın ise "Afet ve Krizlere Hazırlıklı, Çevre Dostu Güçlü Şehirler" olarak tespit edildiğini aktaran Durmaz, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını, 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Durmaz, "MHP'ye göre, güçlü ve dirençli şehirler kurmak bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul'umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması, beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Bu ehemmiyetin şuuruyla hareket ederek Türk yurdunu depremlere hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

"MHP ve Cumhur İttifakı, depremin yaralarının sarılmasının tek adresidir"

Durmaz, beyannamedeki 3 ana tema haricinde "Üretken Belediyecilik ve Yerel Ekonomi", "Üretken Belediyecilik ve Dirençli Şehirler", "Üretken Belediyecilik ve Kadın, Aile, Çocuk", "Üretken Belediyecilik ve Emekliler/Yaşlılar", "Üretken Belediyecilik ve Altyapı, Ulaşım, Çevre, Enerji", "Üretken Belediyecilik ve Akıllı Dijital Şehirler", "Üretken Belediyecilik ve Güvenli, Yaşanabilir Şehirler", "Üretken Belediyecilik ve Sosyal Destekler", "Üretken Belediyecilik ve Katılım" olmak üzere 9 ilkeden de örnekler paylaştı.

Durmaz, şunları kaydetti:

"MHP ve Cumhur İttifakı, 100. yılını kutladığımız ve ikinci yüzyılına adım attığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi için huzur ve esenliğin, merkezden yerele güçlü birlikteliğin, dirençli şehirlerin inşasının ve depremin yaralarının sarılmasının tek adresidir. Ferasetine her zaman güvendiğimiz, sağduyusuna inandığımız aziz Türk milletinin teveccühü ve vereceği destekle, yaklaşan yerel seçimlerde büyük bir başarı göstereceğine inandığımız MHP ve Cumhur İttifakı, seçim sonrası ortaya çıkacak sonucun ülkemizin 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' hedefini perçinleyen bir netice olacağının da bilincindedir. Bu kutlu hedefe yılmadan, yorulmadan hizmet etmek azim ve kararlılığı aziz milletimize en büyük sözümüzdür. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade buyurdukları üzere, ayırmadan, ayrışmadan, Türkiye için canla başla çalışacağız. Birliğin gücüyle, 'herkes için, herkese göre belediye' diyeceğiz. Genelden yerele birliği, ülkede, yönetimde dirliği, birliğin gücüyle başaracağız."

MHP aday listelerini 15 Şubat'ta teslim edecek

Durmaz, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partisinin seçim çalışmalarına yönelik genel değerlendirmesinin sorulması üzerine Durmaz, "Bugüne kadar 55. yılımıza özel bir farkındalık oluşturmak maksadıyla, 55'er kişilik listeler halinde 13 etapta adaylarımızı açıkladık. 715 adayımızı şu ana kadar açıklamış bulunuyoruz. Bundan sonra da açıklamaya devam edeceğiz. Çok sürmez yakın zamanda seçime gireceğimiz bütün seçim çevrelerindeki adaylarımızı ilan etmiş oluruz. YSK'ye aday listelerinin tesliminin son günü 20 Şubat. Genel Başkan'ımızın talimatıyla biz 20 Şubat'ı beklemeyeceğiz. 15 Şubat'ta teslim edeceğiz." dedi.

Ankara ve İstanbul için özel olarak yaptıkları çalışmaların sorulduğu Durmaz, "Yerel seçimlerin gerektirdiği her türlü çalışmanın içerisinde biz de tüm teşkilatlarımızla, tüm kademelerimizle birlikte yer alacağız. Çok yoğun bir gayretin içerisindeyiz. İstanbul daha önce kurulduğu için zaten şu an itibarıyla çok hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Ankara'da da aynısını, ikinci bölge için yarın toplantımızı yapacağız. Cadde cadde, sokak sokak, hane hane, gitmediğimiz yer bırakmayacağız." yanıtını verdi.

AK Parti ile meclis üyelikleri için görüşme

"AK Parti ile meclis üyelikleri için görüşmeleriniz olacak mı? Meclis üyelikleri nasıl belirlenecek?" sorusu üzerine Durmaz,

AK Parti ile bu konuda daha önce de kısmen görüşmeler yaptıklarını, birkaç gün içerisinde bu konuyu gündeme alarak yeni bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Sadir Durmaz, "Önceki seçimlerde oy oranları ve başka birtakım hassasiyetleri dikkate alan bir değerlendirme yapmıştık. Şimdi de aynı şekilde bir uzlaşmayla bu konuyu da çözeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Meclis üyelik adaylıklarında fermuar sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna Durmaz, "Yerine göre fermuar, yerine göre başka türlü ama her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı bir yöntem olacak. Biz birkaç husus üzerinde çalışıp kendi teklifimizi AK Parti'ye sunmuştuk. Şimdi onların da yapacağı çalışmayı birlikte değerlendireceğiz." karşılığını verdi.

Sadir Durmaz, bir başka soru üzerine de "MHP, 919 seçim çevresinde ayrı aday gösterecek. Bu sayı düşebilir ve artabilir. " dedi.