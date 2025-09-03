Haberler

Mevlit Kandili Geleneği Güçlü Bir Şekilde İdrak Edildi

Mevlit Kandili Geleneği Güçlü Bir Şekilde İdrak Edildi
Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl'de Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, ilahiler seslendirildi. Camilerde bir araya gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl'de Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi.

İl Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz ve cemaat, Türkiye'nin birliği ve beraberliği, İslam alemi ve Gazze için dua etti.

Öte yandan, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce etkinliğin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Elazığ'da da camilerde bir araya gelen vatandaşlar Mevlit Kandili'ni idrak etti.

İl Müftülüğünce tarihi İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Mevlidin okunduğu programda salavat getirildi.

Öte yandan, cami çıkışında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Batman

Batman'da İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş, gecenin önemini anlatan vaaz verdi.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça Mevlid-i Şerif'in okunduğu ve salavatların getirildiği programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Siirt

Siirt'te de Mevlit Kandili, kentteki camilerde idrak edildi.

Hacı Fethi Serin Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazını kılıp dua etti.

Namazın ardından vaaz verildi, mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Cami avlusunda AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Mevlit Kandili'ne ilişkin vaaz verdi.

Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir de katıldı.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Vaiz Osman Numanoğlu, kandil dolayısıyla gecenin önemine ilişkin vaaz verdi, ardından dua edildi.

Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

