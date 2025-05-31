Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Sağanak Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas, Kayseri, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Yağışların akşam saatlerinde sona ermesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin doğusu, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yarın yerel sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinde Sivas'ın batısı, Kayseri'nin doğusu ve Tokat çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların yarın akşam saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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