Meteorolojiden Güneydoğu için Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Rüzgarın yerel olarak fırtına şeklinde olabileceği ve olumsuz koşullara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede kuzey ve batı yönlerinden bugün başlayıp yarın saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgarın yerel olarak fırtına şeklinde olması tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı

Barajda sular çekilince bir tarih ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.