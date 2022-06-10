Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'ndeki 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'ndeki 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu gece saatleri ile yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istendiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Marmara Bölgesi İstanbul Yalova Güncel Haberler

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