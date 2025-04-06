Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 6 İl için Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Bursa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi. Vatandaşların sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olması önemli.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'de, yarın sabah ilk saatlerden itibaren ise Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batısı ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel