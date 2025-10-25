Haberler

Meteoroloji'den Uyarı: Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların beklenmesi nedeniyle vatandaşları ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklendiğinden, bu bölgelerdeki vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden bu bölgelerdeki vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BÖLGELERDE HAVA

Hava durumunun; Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay kıyıları, Antalya, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise hava durumunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

