Haberler

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklediğini açıkladı. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova illerinde rüzgarın saatte 60-80 km'ye ulaşabileceği belirtildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek olası olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bu gece yarısından itibaren 27 Eylül Cumartesi gününe kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova illerinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.