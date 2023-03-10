Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağmur ve fırtına çok şiddetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren Türkiye geneli için fırtına, lodos ve yağış uyarısı yaptı. Fırtınanın hızının yer yer saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceği belirtilirken yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların da düşeceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye hafta sonundan itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına giriyor. Yağışlarla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

FIRTINA VE LODOS BEKLENİYOR

Rüzgarın, cumartesi yurt genelinde güney yönlerden lodos şeklinde kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, pazar günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÜLKENİN DOĞUSUNA TOZ TAŞINIMI UYARISI

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Cumartesi yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda ise çığ tehlikesi bulunuyor.

DEPREM BÖLGESİNDE ARALIKLARLA YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde ise pazar gününden itibaren 5 gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, deprem bölgesindeki tüm illerde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE SICAKLIK NASIL OLACAK?

Rüzgarın cumartesiden itibaren Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta, pazardan itibaren de Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Toz taşınımının, deprem bölgesindeki illerde cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.