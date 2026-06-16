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Yurdun Bazı Bölgelerinde Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Edirne ve Kırklareli'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Doğu Anadolu, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Edirne ve Kırklareli'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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