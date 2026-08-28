Haberler

Zonguldak'ta 3 Çocuk Üşüyünce Kaydırağı Ateşe Verdi

Zonguldak'ta 3 Çocuk Üşüyünce Kaydırağı Ateşe Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Bağlık Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında, 10-12 yaşlarındaki 3 çocuk, üşüdüklerini öne sürerek parktaki kaydırağı ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çocukların o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ta üşüdüklerini öne süren 10-12 yaşlarındaki 3 çocuk, parktaki kaydırağı ateşe verdi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Çocuk parkında çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli suyla müdahale ettiği alevleri söndürdü.

YANGINI ÇIKARAN ÇOCUKLAR KAMERAYA YAKALANDI

Alevlerin büyüdüğü anlar, yakındaki bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamera kaydında çocukların, kaydırağı ateşe verdikleri, alevler büyüyünce da kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 10-12 yaşlarında 3 çocuğun 'üşüdüklerini' öne sürüp, kaydırağı yaktıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere sıçradı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın duruşmadaki sözleri: O köyü güzel bir köy zannetmeyin

Narin'in ağabeyinin mahkemedeki videosu ortaya çıktı
Fethiye'deki orman yangını evlere sıçradı

Saatlerdir yanan ilçemizden gelen görüntüler korkunç
Fidan hoca gözaltına alındı

Sınırları fazla zorlamıştı! Fidan hoca, en sonunda kendini yaktı
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek